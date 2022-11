Kaptein Messi reddet Argentina og tangerte Maradona

Avgjørelsen falt etter en drøy times spill. Messi mottok ballen på rundt 20 meter og hamret den langs bakken og i hjørnet bak en sjanseløs Guillermo Ochoa i Mexico-målet. Paris Saint-Germain-stjernen feiret vilt for sin andre nettkjenning i årets mesterskap.

– Det er én finale igjen, og vi kan ikke gjøre en feil, sa Messi til pressen.

Etter scoringen sin i 2. omgang stormet han bort til supporterne og jublet hemningsløst foran dem. Det var åpenbart at scoringen betø enormt mye.

Opp i vinkelen

Noen minutter før slutt bøyde Enzo Fernández ballen i lengste hjørne på flott vis på pasning fra Messi. Det var hans første landslagsmål i sin femte kamp.

– Jeg har alltid drømt om å spille i denne trøya. I dag gikk drømmen om å score et VM-mål i oppfyllelse, sa Fernández, gjengitt av TV 2.

Messi spilte lørdag sin 21. VM-kamp. Han tangerte dermed rekorden til legenden Diego Maradona. Med målet lørdag er han også likt med Maradona i antall VM-scoringer på åtte. Gabriel Batistuta er fortsatt rekordholder med sine ti nettkjenninger.

Søramerikanerne er nå nummer to i gruppa, likt med Saudi-Arabia og poenget bak Polen. Dermed må Messi og co. slå Polen i siste kamp for å være sikker på avansement. Mexico står med ett poeng og må slå Saudi-Arabia, samt at de er avhengige av at Polen slår Argentina om de skal avansere til åttedelsfinale.

De står fortsatt uten scoring i årets turnering etter at det endte 0-0 i åpningskampen mot Polen.

Enzo Fernandez (nr. 24) har satt 2-0 og får Liobel Messi i fanget. (MATTHEW CHILDS/Reuters)

Fem endringer

Argentina var på forhånd sett på som en av kandidatene til å gå til topps i årets mesterskap. Det er høyst trolig ledestjernen Messis siste sjanse til å løfte VM-trofeet.

Argentina-trener Lionel Scaloni gjorde fem endringer på laget som gikk på en av VM-historiens største smeller da de tapte 1-2 for Saudi-Arabia i åpningskampen.

Men heller ikke lørdag satt finspillet for argentinerne, som lenge slet mot et strukturert Mexico-lag.

Vinnermål

Det var høyt tenningsnivå i kampen og mange tøffe taklinger. Første omgang forløp uten noen særlig store sjanser, men i annen omgang våknet Argentina mer.

De styrte spillet og satte ofte fart fremover. Etter en time kom belønningen da Messi sendte landet til himmels med sin scoring. Mexico forsøkte i etterkant å sette argentinerne under press, men etter 87 minutter var håpet ute da Fernández satte spikeren i kista.

---

KAMPFAKTA

VM menn lørdag, gruppe C, 2. runde:

Argentina – Mexico 2-0 (0-0)

88.966 tilskuere.

Mål: 1-0 Lionel Messi (64), 2-0 Enzo Fernández (87).

Dommer: Daniele Orsato, Italia.

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez – Gonzalo Montiel (Nahuel Molina fra 63.), Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña – Ángel Di María (Exequiel Palacios fra 69.), Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez (Enzo Fernández fra 57.), Alexis Mac Allister (Cristian Romero fra 69.) – Lautaro Martínez (Julián Álvarez fra 63.), Lionel Messi.

Mexico (5-3-2): Guillermo Ochoa – Kevin Álvarez (Raúl Jiménez fra 66.), César Montes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo – Luis Chávez, Héctor Herrera, Andrés Guardado (Érick Gutiérrez fra 41.) – Alexis Vega (Uriel Antuna fra 66.), Hirving Lozano (Roberto Alvarado fra 73.).

Øvrig resultat: Polen - Saudi-Arabia 2-0.