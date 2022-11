Granerud disket fra femteplass i Ruka: – Veldig unødvendig

Dermed ble det en skuffende 30.-plass på 26-åringen.

– Det er ikke fordelaktig, dressen min er for dårlig. Jeg vet da søren, jeg henger ikke helt med på det. Jeg er enig i at dressen er utenfor regelverket, men den er utenfor på en dårlig måte. Jeg synes det er den teiteste disken jeg har fått noen gang. Det føles veldig unødvendig og håpløst, sa Granrud til NRK etter å ha vært til kontroll.

Slovenske Anze Lanisek vant lørdagens renn foran Stefan Kraft etter to strålende hopp. Polske Piotr Zyla ble treer. I første omgang satte sloveneren ny bakkerekord med 149 meter. Det var halvmeteren bedre enn den forrige til tyske Eric Frenzel fra 2010.

Alle de norske var kvalifisert til andre omgang, men det ble ikke den helt store dagen for nordmennene som likevel hadde tre mann blant topp ti.

– Prestasjonene var litt under maks for våre aller beste i dag, og da holder det ikke til pallen og seier. Vi jobber videre inn mot søndagens renn og håper at små justeringer gir ønsket effekt, skriver hoppsjef Clas Brede Bråthen i en SMS til NTB.

– Da kan jeg legge opp

Daniel-André Tande var nest beste nordmann på 9.-plass etter første omgang. Han klarte 135,5 meter i andre og endte dermed på 7.-plass, som han delte med Marius Lindvik. Han hoppet seg opp fra en 13.-plass.

Tande var fornøyd med både lagets og egen innsats.

– Dagen jeg er misfornøyd med topp ti-plasseringer, da kan jeg legge opp. Dette er tross alt skihopping. Det varierer mye, både hoppmessig og alt mulig annet. Målet for sesongen er å stabilisere meg, og det følger jeg er på vei mot, sa han til NTB etter rennet.

Johann André Forfang endte på 10.-plass, mens Bendik Jakobsen Heggli ble nummer 19. Robert Johansson og Kristoffer Eriksen Sundal endte på henholdsvis 20.- og 27.-plass.

– Trenger to gode hopp

Også landslagstrener Alexander Stöckl var bra fornøyd etter lørdagens konkurranse.

– Vi mangler bare én som står på pallen. Granerud har vært nærmest og har mer å gå på. Han mister ganske mye i den første flyfasen, spesielt i første hoppet. Andre er bedre. Lindvik leverer også et bra siste hopp, men for dårlig i første omgang. Du trenger to gode hopp, sa han til NTB etter rennet.

Fjorårsvinner Ryoyu Kobayashi bommet fullstendig og klarte ikke å kvalifisere seg til andre omgang.

Ruka er andre konkurransehelg for hoppeliten i år etter sesongåpningen i polske Wisla for tre uker siden. Der vant hjemmehåpet Dawid Kubacki begge dagene.

---

RESULTATER

Hopp verdenscup menn i Ruka, Finland lørdag (HS142):

1) Anze Lanisek, Slovenia 312,8 (149-141,5), 2) Stefan Kraft, Østerrike 311,5 (141,5-144), 3) Piotr Zyla, Polen 300,7 (143-142), 4) Dawid Kubacki, Polen 296,5 (139,5-139,5), 5) Manuel Fettner, Østerrike 294,5 (142,5-138,5), 6) Karl Geiger, Tyskland 288,7 (139,5-139,5), 7) Daniel-Andrè Tande, Norge 286,8 (139,5-135,5) og Marius Lindvik, Norge 286,8 (138,5-137), 9) Michael Hayböck, Østerrike 286,7 (139-140), 10) Johann André Forfang, Norge 285,4 (137-133).

Øvrige norske: 19) Bendik Jakobsen Heggli 264,6 (133-136,5), 20) Robert Johansson 264,5 (135-135,5), 27) Kristoffer Eriksen Sundal 248,9 (134-128,5), 30) Halvor Egner Granerud 153,0 (143-disk).

Verdenscupen (3 av 32 renn):

1) Kubacki 250, 2) Lanizek 186, 3) Kraft 185, 4) Zyla 137, 5) Granerud 131, 6) Fettner 124, 7) Lindvik 105, 8) Forfang 73, 9) Tande 72, 10) Daniel Tschofenig 69.

Øvrige norske (topp 30): 11) Johansson 55, 28) Sundal 19.

Nasjonscupen (3 av 39 renn):

1) Østerrike 509, 2) Norge 477, 3) Polen 470, 4) Slovenia 328, 5) Tyskland 228, 6) Japan 77.