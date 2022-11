Fifa åpner disiplinærsak mot Serbia: – Skammelige bilder

NRK omtalte saken først i Norge.

– Fifas disiplinærkomité har åpnet sak mot Serbias fotballforbund etter et flagg som er avbildet i garderoben etter kampen mot Brasil den 24. november. Saken ble åpnet på grunnlag av artikkel 11 i Fifas disiplinærregler og artikkel 4 i reglene for VM 2022, skriver Fifa i en pressemelding.

Flagget anklages for å være politisk om den uavhengige nabostaten Kosovo. Flagget viser et kart over Serbia som inkluderer territoriet til den tidligere provinsen, som har vært en uavhengig stat i nesten 15 år. Slagordet er «ingen overgivelse».

– Det er skammelige bilder fra Serbias garderobe, som viser en hatefull, fremmedfiendtlig beskjed og et budskap om folkemord mot Kosovo, skriver Kosovos kulturminister Hajrulla Çeku på Twitter, gjengitt av NRK.

Fifas disiplinærkode dreier seg om «uredelig oppførsel», «støtende gester, tegn eller språk» og «bruk av en sportsbegivenhet til demonstrasjoner av ikke-sportslig karakter».

Fifa har ikke opplyst noe om når en konklusjon vil foreligge. Serbia møter Kamerun til mandag.

Siden Kosovo ble medlem av Fifa og Uefa i 2016, har Uefa av sikkerhetsmessige årsaker sørget for at landslaget ikke kan trekkes mot Serbia eller Bosnia-Hercegovina i kvalifiseringer til VM og EM.

Spørsmålet om Kosovos uavhengighet utløste en krig i 1998 og 1999 der omkring 13.000 mennesker døde. Serbia satte i gang et brutalt angrep for å dempe et separatistopprør fra etniske albanere.

Kosovo brøt ut av Serbia i 2008. Den serbiske regjeringen, med støtte fra Kina og Russland, har nektet å anerkjenne Kosovo som en stat. USA og fleste europeiske allierte nasjonene anerkjenner Kosovo som en uavhengig nasjon.