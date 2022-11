Det er TV 2 som omtaler den nye avtalen til den målfarlige veteranspissen.

– Det føles veldig deilig å signere, jeg har aldri vært så rolig når jeg har skrevet under kontrakt. Jeg sikker på at Vålerenga er den beste plassen for meg å være. Vi har et trenerteam som har troen på meg, og jeg vet jeg kan få ut mitt beste i denne klubben, sier Thorsnes til kanalen.

Hun kom til Vålerenga i desember 2020.

