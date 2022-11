Klæbo suste inn til prologseier i Ruka

Klæbo førte an i en kvalifisering med voldsom norsk dominans. Pål Golberg ble nummer to, mens Sivert Wiig endte på tredjeplass.

Wiig er ikke en del av landslaget og kom inn i den norske troppen til rennene i Finland da Sindre Bjørnestad Skar måtte trekke seg som følge av koronasykdom.

Erik Valnes kom ikke til start under de nasjonale åpningsrennene på Beitostølen, men fredag beviste han at formen likevel er svært skarp. I prologen i Ruka ble det en sterk fjerdeplass.

Even Northug og Håvard Solås Taugbøl sørget med sjuende- og tiendeplass for at det var seks nordmenn inne blant topp ti.

Lars Agnar Hjelmeset klarte ikke kvalifisere seg til utslagsrundene senere fredag. Han endte på 36.-plass i prologen og var rundt ett sekund for seint ute til å ta seg videre.

Det har rådet en viss usikkerhet rundt Johannes Høsflot Klæbo foran fredagens sprint i Finland. Lårskaden han har slitt med i lengre tid har skapt trøbbel, og så sent som torsdag sa trønderen at det murret i låret på trening.

Klæbo droppet sprinten under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen.

Utslagsrundene gås senere fredag.