England klarte ikke å kvitte seg med USA-spøkelset i VM

England og USA har møttes to ganger tidligere i VM. Britene har aldri klart å slå amerikanerne. I 1950 sto USA for et av VM-historiens største sjokk da de vant 1-0 i Brasil, mens lagene spilte 1-1 i VM i Sør-Afrika i 2010.

Heller ikke i Qatar klarte England å kvitte seg med deres USA-spøkelse i VM.

– Det var absolutt ikke den beste prestasjonen vår. Vi hadde noen gode perioder med ballen, men vi var ikke farlige nok. At vi holdt nullen setter oss i en god posisjon i gruppen, sa England-kaptein Harry Kane til ITV.

– De presset godt og gjorde det vanskelig. Til tider taklet vi det bra, vi har respekt for dem. Uavgjort er ikke dårlig for oss. Vi ser fram til neste kamp, fortsatte han.

Det var amerikanerne som imponerte og dominerte det meste av den første omgangen. Den største sjansen sto Christian Pulisic for da han banket ballen i tverrliggeren fra utenfor 16-meteren.

Mot slutten av omgangen kom England seg riktignok mer med i kampen og de spilte seg til to store sjanser. Det sto likevel 0-0 til pause.

Overrasket fotograf

Omgangens artigste hendelse var det imidlertid Weston McKennie som sto for, da han gikk bort til en av fotografene på sidelinjen og brukte fotovesten hans til å tørke seg på hendene før et innkast.

USA fortsatte å dominere etter hvilen og det var først etter 69 minutter at Gareth Southgate gjorde sine første endringer. Jack Grealish og Jordan Henderson kom inn for Raheem Sterling og Jude Bellingham. Det fikk reaksjoner på Twitter.

– Interessante bytter, skrev blant annet Premier League-legenden Gary Lineker ironisk og la med en emoji av to skulende øyner.

Senere kom også Marcus Rashford inn for Bukayo Saka, men heller ikke han klarte å stoppe Englands rekke uten seier mot USA i VM.

– Det var en tøff kamp. En ekte VM-kamp. Ett poeng er alltid bra mot et godt lag. Vi holdt også null. Vi har fire poeng og har et godt utgangspunkt for å ta oss videre fra gruppen, sa Englands sisteskanse Jordan Pickford til TV 2.

Avhengig av seier

England topper likevel gruppe B med fire poeng etter deres to første gruppespillskamper. Iran følger ett poeng bak, mens USA og Wales har henholdsvis to og ett poeng.

England møter Wales i den siste gruppespillskampen tirsdag 29. november. Samme dag møtes også USA og Iran.

Amerikanerne er dermed avhengig av seier mot Iran for å ta seg videre til åttendedelsfinalen. England er avhengig av å minst spille uavgjort mot Wales. Vinner de er de garantert å også vinne gruppen.

KAMPFAKTA

VM menn fredag, gruppe B, 2. runde:

England – USA 0-0

68.463 tilskuere.

Dommer: Jesus Valenzuela, Venezuela.

England (4-3-3): Jordan Pickford – Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw – Jude Bellingham (Jordan Henderson fra 68.), Declan Rice, Mason Mount – Bukayo Saka (Marcus Rashford fra 77.), Harry Kane, Raheem Sterling (Jack Grealish fra 67.).

USA (4-3-3): Matt Turner – Sergiño Dest (Shaq Moore fra 77.), Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson – Weston McKennie (Brenden Aaronson fra 76.), Tyler Adams, Yunus Musah – Timothy Weah (Giovanni Reyna fra 82.), Haji Wright (Josh Sargent fra 82.), Christian Pulisic.

Øvrig kamp: Wales - Iran 0-2.