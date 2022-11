Tredje strake seier for Chelsea i kvinnenes mesterliga

Den spanske klubben tettet godt igjen mot et Chelsea-lag som måtte greie seg uten sin nyopererte danske stjernespiss Pernille Harder, men Sophie Ingle stanget inn ledermålet i det 67. etter hjørnespark fra Erin Cuthbert.

Cuthbert doblet deretter ledelsen med et spektakulært mål som ganske sikkert var ment som et innlegg. Hun var ganske nær hjørneflagget da hun slo inn, og ballen seilte inn i mål fra svært spiss vinkel.

Det var en skummel situasjon da Reiten på overtid i første omgang falt forkjært etter en duell ute ved høyre sidelinje. Hun ble liggende med tilsynelatende store smerter, men kunne etter å ha fått behandling spille videre. Hun ble byttet ut først i det 83. minutt, da det sto 2-0.

Tilbake i hverdagen

Ledermålet kom på et fint dødballtrekk. Millie Bright vant i lufta ved nærmeste hjørne av 5-meteren og stusset ballen videre. Inne i målgården kunne Ingle bare sette hodet på den.

Etter å ha spilt for over 40.000 på Stamford Bridge i lokaloppgjøret mot Tottenham søndag, var Chelsea tilbake på Kingsmeadow onsdag med 3336 tilskuere på tribunene.

Chelsea er på tabelltopp både i engelsk superliga og i mesterligaen, men laget har skadeproblemer. Harder ble operert denne uka for en lårskade hun pådro seg under landslagsoppdrag for Danmark. Hun blir ute i lang tid, men VM neste år skal ikke være i fare.

Full pott

Chelsea står med ni poeng og 11-0 etter halvspilt gruppespill og er på god vei mot kvartfinale. Paris Saint-Germain og Real Madrid er begge fem poeng bak. PSG slo poengløse Vllaznia 5-0 tidligere onsdag.

Om to uker spiller Chelsea borte mot Real Madrid, og med seier vil laget være kvartfinaleklar før de to siste rundene.

Mesterligaen kvinner onsdag, gruppe A:

Chelsea – Real Madrid 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Sophie Ingle (66), 2-0 Erin Cuthbert (74).

Guro Reiten spilte 78 minutter for Chelsea.

Paris Saint-Germain (Frankrike) – Vllaznia (Albania) 5-0 (2-0)

Mål: 1-0 Grace Geyoro (39), 2-0 Matilda Gjergji (selvmål 44), 3-0 Ramona Bachman (str. 60), 4-0 Sandy Baltimore (76), 5-0 Magnaba Folquet (85).