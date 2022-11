OneLove-armbind utsolgt etter «VM-forbud»

– Den største salgsboomen kom faktisk da VM startet, og da Fifa kom med sin uttalelse om at de ikke ville tillate at kapteinene fikk bruke kapteinsbindene, opplyser direktør i Badge Direct BV, Roland Heerkens, ifølge Reuters.

Firmaet, som ligger i Utrecht i Nederland, opplyser at de har solgt ut hele lageret på 10.000 kapteinsbind de siste to ukene. TV 2 omtalte saken først i Norge.

Det mye omtalte regnbuefargede kapteinsbindet har skapt storm i VM og skulle egentlig vært brukt av sju europeiske lag under sluttspillet i Qatar, deriblant Danmark, England, Belgia og Tyskland. I vertslandet Qatar kan homofili straffes med fengsel i opptil sju år.

Men så sent som mandag satte imidlertid Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) foten ned og truet med sportslige sanksjoner. Det fikk samtlige land til å skrinlegge planene. I etterkant har reaksjonene vært sterke.

Flere har uttrykt skuffelse over at ingen har våget å trosse Fifa, og Tysklands fotballforbund (DFB) mistet tirsdag en stor sponsor på grunn av det.

DFB har uttrykt at man vurderer å anke saken inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS) for å få prøvet om Fifas handlemåte er lovlig.