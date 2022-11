Kane skadefri, klar for ny VM-kamp

Landslagssjef Gareth Southgate bekreftet på et pressemøte torsdag at det ikke råder noen usikkerhet rundt Tottenham-stjernens tilgjengelighet.

Kane ble byttet ut tidlig i åpningskampen mot Iran etter å ha fått seg en smell i ankelen. Det skapte uro. I tillegg kom det opplysninger om at spissen måtte røntgenundersøkes.

– Han ble røntgensjekket onsdag for at vi skulle være sikre på at alt er bra, sier landslagssjef Gareth Southgate.

– Det går bra med Harry. Han har trent til dels på egen hånd, men alt ser fint ut foran fredagens kamp, la han til.

Kane står med 51 mål på 76 landskamper. Han er kun to fulltreffere bak Wayne Rooneys landslagsrekord på 53 nettkjenninger.

England innledet VM-sluttspillet i Qatar med 6-2-seier over Iran.