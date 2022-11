Fransk idrettsminister ber landets fotballhelter gjøre som Tyskland

I et intervju med TV-kanalen Public Senat legger ikke Amélie Oudéa-Castéra skjul på at hun mener Kylian Mbappé & co. må la seg inspirere av sine tyske kolleger.

Samtlige spillere på det tyske VM-laget holdt seg for munnen da det skulle tas lagbilde foran onsdagens møte med Japan. I etterkant ble det kommunisert ut at markeringen handlet om følelsen av å bli kneblet av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Tyskland er blant landene som opprinnelig ville utstyre sin kaptein med et mangefarget kapteinsbind under VM til støtte for LHBT+-personer. I Qatar er homofili forbudt etter lov.

Nå ber den franske idrettsministeren om at hennes eget landslag går i fotsporene til tyskerne.

– Er det fortsatt en måte vårt franske lag kan fortsette å uttrykke sin forpliktelse til menneskerettighetene? Svaret er ja, sier Amélie Oudéa-Castéra.

Hun legger til at de franske spillerne er «frie til å uttrykke seg» de kommende ukene.

– De deler også disse verdiene … og det er viktig at de representerer dem, sier statsråden.

Tittelforsvarer Frankrike slo Australia 4-1 i sin første VM-kamp tirsdag. Laget spiller sin neste kamp i gruppe D lørdag. Motstander er Danmark.