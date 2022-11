Danmarks assistenttrener om den tyske markeringen: – Hadde vært sterkt om noen fulgte opp

De tyske landslagsspillerne holdt seg for munnen da det skulle tas lagbilde i forkant oppgjøret mot Japan onsdag.

– Det var en beskjed fra laget, fra oss alle, om at Fifa gir oss munnkurv, sa Tysklands landslagssjef Hansi Flick om markeringen.

Avviste spørsmål

Det danske fotballforbundet (DBU) har vært i fronten for kritikken mot det omstridte mesterskapet i Qatar, men på torsdagens pressekonferanse foran Frankrike-kampen, avfeide kommunikasjonssjefen alle spørsmål om den tyske markeringen.

– Vi er her for å snakke om fotball og lørdagens kamp mot Frankrike, sa Jakob Høyer da Andreas Christensen og Jesper Lindstrøm ble spurt om temaet.

Assistenttrener Morten Wieghorst valgte likevel å svare på spørsmålet:

– Personlig synes jeg at det var en god markering. Det ville vært enda sterkere om noen hadde fulgt opp, sa han, ifølge Ritzau.

Preget landslagssjef

Han la imidlertid også til at han og laget ønsker å fokusere på kampen mot Frankrike.

– Vi har kommet med en uttalelse om å fokusere på fotballen og kampen vår på lørdag. Vi bruker kreftene våre på å kunne levere en god prestasjon mot Frankrike, fortsatte Wieghorst.

Onsdag sa landslagssjef Kasper Hjulmand at han bare vil svare på sportslige relaterte spørsmål resten av VM. Han har tidligere uttalt at han sliter med at VM arrangeres i Qatar.

– Det er så mye jeg har lyst til å si, og så mange ting jeg har lyst til å gjøre. Det kjemper jeg med. Jeg kan godt innrømme at jeg går litt rundt meg selv og har vanskelig for å finne meg selv i alt dette.

Ikke munnkurv

DBU-direktør Peter Møller har tidligere i mesterskapet uttalt at landslagsspillerne ikke vil få munnkurv.

– Vi vil gjerne ha et åpent, imøtekommende og sympatisk landslag. Det synes jeg vi har nå. Vi kommer ikke til å si at spillerne ikke skal uttale seg, men jeg synes ikke det er spillernes oppgave å svare på menneskerettigheter under et VM-sluttspill. Det har de gjort de siste par årene, sa Møller og la til:

– Det blir meg eller den øvrige ledelsen i DBU. Spillerne skal selvfølgelig ned dit for å spille fotball.