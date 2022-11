Tyske markeringer i VM: Spillerne holdt seg for munnen – minister med omstridt kapteinsbind

Tyskland valgte å markere støtte til OneLove-kampanjen på flere ulike måter i Qatar onsdag.

Ved siden av at spillerne holdt seg for munnen, hadde også det tyske laget overtrekksdresser i mangefargede detaljer under oppvarmingen. I tillegg hadde mange av spillerne fotballstøvler i flere ulike farger.

På tribunen sto i tillegg innenriksminister Nancy Faeser med det omstridte mangefargede kapteinsbindet på armen.

Markeringen må sees i sammenheng med diskusjonene som har oppstått rundt bruken av bindet under VM-turneringen i Qatar.

Udiskutabelt

«Vi ønsket å bruke kapteinsbindet vårt til å ta et standpunkt for verdiene vi har på det tyske landslaget: mangfold og gjensidig respekt. Sammen med andre nasjoner ønsket vi at stemmen vår skulle bli hørt», skriver det tyske forbundet på Twitter.

«Det handlet ikke om å komme med en politisk uttalelse – menneskerettighetene er ikke diskutable. De bør tas for gitt, men det er fortsatt ikke tilfelle. Det er derfor denne meldingen er så viktig for oss», heter det videre.

Tyskerne legger til at å nekte dem bruk av kapteinsbindet er det samme som å nekte dem en stemme.

«Vi står ved vårt standpunkt», skriver de.

Reagerer skarpt

Tyskland var blant landene som ønsket å vise solidaritet med LHBT+-personer ved å støtte og sette søkelyset på OneLove-kampanjen. Så sent som mandag satte imidlertid Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) foten ned og truet med sportslige sanksjoner.

Det fikk samtlige land til å skrinlegge planene.

Både Det tyske fotballforbundets øverste ledelse og representanter for tyske myndigheter har reagert skarpt på Fifas handlemåte i saken.

Onsdagens markering, der spillerne holdt seg for munnen, ble ikke vist under TV-sendingen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen