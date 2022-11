Niskanen testet positivt for korona – uaktuell til verdenscupåpningen

– Ruka er nå over for meg. Jeg klarte å unngå covid i lang tid, men nå fikk jeg det. Det hjelper ikke, uansett hvor nøyer du prøver å passe deg for alt, skriver Niskanen i et innlegg på Instagram.

I Ruka skal det gå klassisk sprint på fredag, før det blir 10-kilometer intervallstart (klassisk) og 20-kilometer jaktstart (fristil) henholdsvis lørdag og søndag.

Niskanen ville trolig ikke hatt seierssjanser på sprinten, men han ville vært favoritt på lørdagens 10 kilometer klassisk.

Finnen er langt ifra alene om å ha blitt smittet med korona. Ragnhild Haga, Sindre Bjørnestad Skar og Marte Skaanes må også stå over verdenscuphelgen i Finland etter å ha testet positivt den siste uken.

– Vi er inne i en utfordrende periode med en smittebølge i samfunnet, med mye fri smitte, sa landslagslege Ove Feragen til Adresseavisen onsdag.

Det norske langrennslandslaget har som følge av de positive testene satt inn nye tiltak for å hindre mer smitte.

– Vi fortsetter med bruk av munnbind på reise og innendørs hvor personer vi ikke har kontroll på også oppholder seg. I tillegg tas hurtigtester for å fange opp smitte på et tidlig stadiet, sa Feragen.