De største sjokkseirene i VM-historien

USA – England 1-0 (Brasil, 1950)

Det er kanskje det mest ydmykende nederlaget i Englands historie. Før tirsdagens 2-1-seier til Saudi-Arabia var det ifølge analyseselskapet Gracenote det største VM-sjokket i historien, med 9,5 prosent seierssjanse til amerikanerne. Larry Gaetjens scoret vinnermålet.

Nord-Korea – Italia 1-0 (England, 1966)

Mot all odds holdt nordkoreanernes forsvar stand mot en av stormaktene i europeisk fotball og spilte seg til et helt utrolig resultat da Pak Doo-ik scoret kampens eneste mål og sendte Italia ut av VM. I kvartfinalen ledet nordkoreanerene 3-0 over Portugal før det ble tap 3-5.

Vest-Tyskland – Algerie 1-2 (Spania, 1982)

Karlheinz Rummenigges utligningsmål var ikke nok for de tyske storfavorittene. Mål av Rabah Madjer og Lakhdar Belloumi ga Algerie en sensasjonell seier. Algerie slo også Chile, men ble utslått i gruppespillet da Vest-Tyskland og Østerrike etter en tidlig tysk scoring sluttet å angripe og seilte inn til resultatet som sendte begge videre. Skandalekampen førte til at gruppekamper i siste runde siden er blitt spilt samtidig.

Kamerun – Argentina 1-0 (Italia, 1990)

Kamerun sendte inn en skikkelig søknad til tidenes mest sjokkerende VM-seier da de vant 1-0 over regjerende mester Argentina i VMs åpningskamp med to mann utvist. André Kana-Biyik ble utvist i 61. minutt, mens Benjamin Massing ble sendt i garderoben med ni minutter igjen på klokken.

Frankrike – Senegal 0-1 (Japan og Sør-Korea, 2002)

De regjerende verdensmesterne fikk seg et real sjokk da El-Hadji Diouf sendte Senegal i ledelsen etter 30 minutter. «Les Bleus» spilte seg til flere store sjanser, med to skudd i nettveggen, men måtte til slutt gi tapt for senegaleserne og røk til slutt ut av VM uten å ha scoret et mål.

USA – Portugal 3-2 (Japan og Sør-Korea, 2002)

Det var knapt noen som trodde sine egne øyne da USA ledet 3-0 etter 36 minutter spill mot Portugal i 2002. Portugal kom sterkt tilbake med to mål, men måtte se seg slått av for amerikanerne.

Italia – Sør-Korea 1-2 (Japan og Sør-Korea, 2002)

Seol Ki-hyeon ga VM-vertene håp da han sikret ekstraomganger to minutter før full tid. Håpet ble ikke noe mindre da Francesco Totti ble utvist i første ekstraomgang, før Ahn Jung-hwan sikret seieren i det 117. minutt. Det var en av flere kamper med tvilsomme dommeravgjørelser i favør av vertsnasjonen, som tok seg helt til semifinale.

Spania – Sveits 0-1 (Sør-Afrika, 2010)

Sveits sjokkerte alle da Gelson Fernandes sikret 1-0-seier over de regjerende europamesterne fra 2008. Spania lot seg ikke stoppe og endte som verdensmester for første gang.

Spania – Chile 0-2 (Brasil, 2014)

De regjerende verdensmesterne røk ut allerede i gruppespillet da Eduardo Vargas og Charles Aránguiz sikret 2-0-seier til Chile. Spania tapte også 1-5 for Nederland i gruppespillet.

Argentina – Saudi-Arabia 1-2 (Qatar, 2022)

Argentina var sett på som en av de største favorittene til å vinne VM i Qatar, men fikk en blytung start da Saleh Al-Shehri og Salem Al Dawsari vendte til seier for Saudi-Arabia etter Lionel Messis ledermål. Ifølge analyseselskapet Gracenote er Saudi-Arabias seier det største VM-sjokket i historien med en sjanse for seier på 8,7 prosent.

