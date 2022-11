Tysk fotballtopp hamrer løs mot Fifa: – Sjokkerende maktdemonstrasjon

Mandag ble det kjent at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har varslet sportslige reaksjoner dersom VM-lands lagkapteiner gjennomfører den lenge varslede markeringen med regnbuefargede kapteinsbind.

Det fikk samtlige nasjoner, blant dem Tyskland, til å skrinlegge planene.

Muligheten for at lagets kaptein kunne bli tildelt et umiddelbart gult kort ved kampstart, ble utslagsgivende.

[ Kommentar: Gult kort for unnfallenhet ]

Den tyske fotballpresidenten Bernd Neuendord har mildt sagt lite til overs for Fifas handlemåte i saken. Han kaller den «en trussel».

– Vi kan ikke sette spillerne våre i en situasjon der de kan få gult kort eller til og med bli tvunget til å forlate banen, sa han i en uttalelse mandag.

Neuendorf la på en pressekonferanse til at Fifa-grepet er en «sjokkerende maktdemonstrasjon».

Det tyske forbundets direktør Oliver Bierhoff stusser over at Fifa tar grep rett før turneringen i Qatar starter.

– Ingenting er sagt til oss rundt dette de siste månedene, sa han.

Bierhoff hevder at Tysklands kaptein Manuel Neuer er «svært skuffet over at han ikke får bruke kapteinsbindet.»