Saudi-Arabia sjokkerte i VM-åpningen – stoppet Argentinas elleville rekke

Dermed stoppet de Argentinas vanvittige rekke på 36 kamper uten tap. Rekorden har Italia på 37 kamper i en periode mellom 2018 og 2021. Sist søramerikanerne tapte en kamp var, i Copa América i 2019 mot Brasil (0-2).

– Dette gjør veldig vondt. Vi hadde et stort håp om å begynne med en seier i VM. Men dette er over, og nå må vi trene og fokusere på det som kommer, sa Lautaro Martínez, ifølge Marca.

– I første omgang burde vi ha scoret mer enn ett mål, men dette er et verdensmesterskap, og nå har vi to finaler igjen, fortsatte han.

Martiínez satte to baller i mål i den første omgangen, men begge ble avviket for offside.

Saudi-Arabia lå under 0-1 til pause, men kom ut fra hvilen som en tornado. Etter kun to minutter utlignet Saleh Al-Shehri, før Salem Al Dawsari sendte dem i ledelsen med en kanonkule i krysset åtte minutter inn i andre omgang.

Tre annullerte scoringer

Messi sendte Argentina i ledelsen på straffe etter ni minutter. Det kom etter en VAR-sjekk for holding i trøya. Målet gjorde ham til den femte spilleren til å score i fire forskjellige VM. De andre er Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose og Cristiano Ronaldo.

Før pause hadde Argentina tre baller til i mål, men samtlige ble annullert for offside, en av dem etter VAR-sjekk.

Saudi-Arabia kjempet og kjempet og holdt unna den siste halvtimen av kampen. Fem gule kort ble delt ut til de grønnkledde. På overtid reddet forsvarer Abdulelah Al-Amri på streken.

På overtid dundret Saudi-Arabias keeper inn i lagkamerat Yasser Al-Shahrani, som ble liggende på gresset. Han ble båret av banen, og de åtte tilleggsminuttene ble utvidet til at nok en kamp i VM oversteg 100 minutter.

Argentina og Saudi-Arabia spiller i gruppe C sammen med Mexico og Polen.

Messis siste sjanse

Mesterskapet er Messis siste VM. Argentineren gjorde sin første opptreden som 18-åring i Tyskland-VM i 2006 da han kom inn i det 74. minutt mot Serbia og Montenegro og gjorde både mål og assist.

I etterkant, før Qatar-VM, har det imidlertid bare blitt med fem mål og fire assist. Han var riktignok en stor bidragsyter da Argentina tok seg hele veien til finalen i 2014. Da tapte de 0-1 for Tyskland.

Messi blir av mange regnet som historiens beste fotballspiller. Andre trekker derimot fram at han ikke har vunnet VM, sånn som Diego Maradona og Pelé.

Skal den lille magikeren avslutte karrieren med et VM-trofé, må det skje i Qatar.

Argentina tapte også åpningskampen i 1990, men kom seg likevel helt til finalen. Det kan skje denne gangen også.

Kontroversielt mesterskap

Qatar-VM har vært et kontroversielt mesterskap siden dagen de fikk tildelt verdensmesterskapet i 2010. Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel i ettertid.

Qatar har fått kritikk for brudd på menneskerettighetene. Den sterkeste kritikken har kommet rundt behandlingen av fremmedarbeiderne i landet.

Myndighetene i ørkenstaten hevder på sin side at det er gjort reformer som har gitt bedring for migrantarbeiderne, og landet har avvist de mange påstandene om tusenvis av dødsfall under forberedelsene til VM.

KAMPFAKTA

VM menn tirsdag, gruppe C, 1. runde:

Argentina – Saudi-Arabia 1-2 (1-0)

88.012 tilskuere.

Mål: 1-0 Lionel Messi (9), 1-1 Saleh Al-Shehri (47), 1-2 Salem Al-Dawsari (52).

Dommer: Slavko Vincic, Slovenia.

Gult kort: Abdulelah Al-Malki, Ali Al-Bulaihi, Salem Al-Dawsari, Saud Abdulhamid, Nawaf Al-Abed, Saudi-Arabia.

Argentina (4-2-3-1): Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero (Lisandro Martínez fra 58.), Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (Marcos Acuña fra 70.) – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Enzo Fernández fra 58.) – Ángel Di María, Lionel Messi, Papu Gómez (Julián Álvarez fra 58.) – Lautaro Martínez.

Saudi-Arabia (4-4-2): Mohammed Al-Owais – Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Al-Bulaihi, Yasser Al-Shahrani (Mohammed Al-Buraik fra 90.) – Firas Al-Buraikan (Haitham Asiri fra 88.), Abdulelah Al-Malki, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari – Salman Al-Faraj (Nawaf Al-Abed fra 45.), Saleh Al-Shehri (Sultan Al-Ghannam fra 77.).

Senere kampstart: Mexico - Polen (17.00)

