Ekspertene slakter Argentina etter Saudi-Arabias sjokkseier: – Et stort tilbakeslag

– Det var en skygge av ethvert Argentina-lag jeg har sett. De var en skygge i dag, sa Graeme Souness på ITV.

Saudi-Arabia lå under 0-1 til pause, men kom ut fra hvilen som en tornado. Etter kun to minutter utlignet Saleh Al-Shehri, før Salem Al Dawsari sendte dem i ledelsen med en kanonkule i krysset åtte minutter inn i andre omgang.

Lionel Messi scoret Argentinas eneste mål på en straffe etter ni minutter.

– Du skulle tro Argentina ville vokse inn i kampen. «Hvis de vil ha en gatekamp, er vi klare for det.» Det var de ikke. De var avhengige av kvaliteten deres, og selv ikke det var der. Lysten og kjempingen var ikke der. Et stort tilbakeslag for dem. Stort, sa den tidligere Manchester United-profilen Roy Keane på ITV.

Dermed stoppet de Argentinas vanvittige rekke på 36 kamper uten tap. Rekorden har Italia på 37 kamper i en periode mellom 2018 og 2021. Sist søramerikanerne tapte en kamp var, i Copa América i 2019 mot Brasil (0-2).

– Favoritt? (Lionel) Messi går når han spiller, (Rodrigo) De Paul er ute av form, (Nicolás) Otamendi er for dårlig for La Liga, skriver kommentator i den spanske avisen AS, Antonio Romero.