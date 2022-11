Ruud avslutter året som verdenstreer

I sesongens siste oppdatering av rankingen har Ruud gått opp til 3.-plass og byttet plass med Stefanos Tsitsipas (4). Novak Djokovic, som vant komfortabelt mot Ruud i søndagens ATP-finale, ender året på 5.-plass.

Det er dobbelt spansk på toppen med Carlos Alcaraz foran Rafael Nadal. 19 år gamle Alcaraz ble med det den yngste spilleren til å avslutte sesongen på toppen av rankingen.

Søndagens finale var den fjerde store for Ruud i 2022. Han kan se tilbake på to Grand Slam-finaler (Paris og New York), samt finalen i Masters-turneringen i Miami.

ATP-sluttspillet var en stor opptur for nordmannen, som trøblet en god del etter US Open-finalen mot Alcaraz i september.

– Det er skuffende å ende opp med å tape disse store finalene. Men alt i alt, hvis du ga meg et tilbud om å ende året som nummer tre 1. januar i år, og å spille de finalene jeg har spilt, hadde jeg antakelig skrevet kontrakten med en gang. Ingen tvil om det, sa Ruud etter søndagens tap.

Verdensrankingens topp ti:

1) Carlos Alcaraz, Spania 6820, 2) Rafael Nadal, Spania 6020, 3) Casper Ruud, Norge 5820, 4) Stefanos Tsitsipas, Hellas 5550, 5) Novak Djokovic, Serbia 4820, 6) Felix Auger-Aliassime, Canada 4195, 7) Daniil Medvedev, Russland 4065, 8) Andrej Rublev, Russland 3930, 9) Taylor Fritz, USA 3355, 10) Hubert Hurkacz, Polen 2905.