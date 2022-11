England venter på Fifa før kapteinsbind-avgjørelse

Ifølge avisen er Det engelske fotballforbundet (FA) klar for å betale en bot. Ifølge reglene til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) kan det være at kaptein Harry Kane får et gult kort umiddelbart ved kampstart for ikke å bruke et av kapteinsbindene som er i henhold til Fifas regler.

Ni europeiske land sluttet seg tidligere i år til antidiskrimineringskampanjen «OneLove». Planen var at kapteinene fra de europeiske nasjonene skulle bære et regnbuefarget kapteinsbind under VM.

I Qatar er det forbudt å være homoseksuell.

Kane uttalte søndag at han ønsker å bære kapteinsbindet. England møter Iran klokken 14 i dag.