Curling: Tyskland ble for sterke – Norges tredje tap i EM

Steffen Walstad & co. har fått en dårlig start på EM. Laget fikk en opptur med seier over Tsjekkia søndag, men etter tapet for Tyskland skal man virkelig kjempe for å klarte å ta seg til en semifinale.

Det startet svært så dårlig mot tyskerne. Etter en poengløs 1. omgang fikk Norge fire poeng imot allerede etter den andre omgangen av den tyske skipen Sixten Torzek.

Nordmennene reduserte i den tredje, men fikk to nye i sekken i den neste. Etter den tidlige kalddusjen klarte ikke Walstad & co. å slå tilbake. De reduserte riktignok til 2-6 og 3-6 før Torzek & co. rykket ifra til 7-3 i den sjuende omgangen.

Walstad pyntet på resultatet til 4-7 og «stjal» ett poeng i omgang ni til 5-7. I den siste omgangen vant Tyskland 2-0 og kampen 9-5.

Ved siden av skip Walstad består det norske laget av Magnus Nedregotten, Mathias Brænden og Magnus Vaagberg.

Senere mandag er det Sverige som står for tur. Heller ikke svenskene har hatt noen god start og har i likhet med Norge tre tap og bare en seier.