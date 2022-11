Stortap for curlingjentene i EM – Sveits knuste Norge 14-4

Kampen startet svært tett og jevnt, hvor det sto 3–3 etter tredje omgang. Norge vant den fjerde omgangen 1-0, før Sveits gikk tilbake i ledelsen med 2–0 i femte.

Sveits fikk seg en real ledelse da de vant sjuende omgang 4-0, før de økte ytterligere med 5–0 i åttende. Da ga nordmennene seg og tapte kampen 14–4. Det er deres andre tap i mesterskapet.

De norske curlingjentene fikk en drømmestart på EM da de vant 10–4 over Ungarn. Dessverre måtte de gi tapt for Danmark i neste kamp, før de slo tilbake med 10-7-seier over Tyskland tidligere søndag.

Det norske laget består av Kristin Skaslien, Marianne Rørvik, Mille Haslev Nordbye og, Martine Rønning. Maria Ramsfjell er lagets reserve.

Curlingjentene skal ut i ny kamp allerede mandag klokken 12.00 mot Latvia. Før en eventuell semifinale skal Norge spille ni kamper. Finalen spilles 26. november klokken 09.00.

