Stor test venter Ruud i finalen i ATP-sluttspillet: – Litt i det umulige hjørnet

– Det virker som han er i det litt umulige hjørnet her. For hvem som helst som møter Djokovic på en innendørs hardcourt, så er sjansene ganske små, men jeg skal gjøre mitt beste, fortalte Ruud til NTB etter seieren i semifinalen mot russiske Andrej Rubljov.

Ruud og Djokovic har møttes ved tre tidligere anledninger. Samtlige av gangene har serberen vunnet, og Ruud har fortsatt til gode å slå Djokovic i ett enkelt sett.

– Jeg fikk møtt han her i fjor, så jeg vet litt hvordan det er. Det har vært noen jevne sett opp igjennom årene, så jeg får prøve å tenke at det kanskje går min vei, sa Ruud videre.

Etter å ha tatt seg hele veien til US Open-finalen i september, har nordmannen tidvis trøblet i spillet sitt de siste to månedene. Dermed har årets ATP-sluttspill i Torino vært en kjærkommen opptur.

– Å ta seg helt til en finale er mer enn jeg hadde forventet før jeg kom hit. Jeg hadde nok en liten fordel vis-à-vis Rublev med tanke på at jeg fikk en fridag mellom siste kamp i gruppespillet og semifinalen, erkjente Snarøya-gutten.

Overrasket

Søndagens finale mot Djokovic blir Ruuds fjerde finale denne sesongen. Han har vært i finale i to Grand Slam-turneringer (Roland-Garros og US Open) og en Masters 1000-turnering (Miami), mens han har vunnet tre ATP250-turneringer (Buenos Aires, Genève og Gstaad). Ruud innrømmer at det har overrasket han.

– Ja, helt klart. Tre av fire finaler har vært på hardcourt, og det var til og med overraskende å ta seg helt til finalen i Roland-Garros, fortalte nordmannen på pressekonferansen etter kampen mot Rublev.

Ruud fikk en verst tenkelig start på sesongen da han måtte trekke seg fra Australian Open dagen før turneringsstart.

– Da jeg satt på flyet hjem fra Australia, så jeg ikke for meg at jeg skulle sitte i denne posisjonen nå. Det har hele veien handlet om å holde hodet hevet, være tålmodig og jobbe hardt. Jeg er veldig fornøyd og stolt over å ha fått til det, innrømmet Ruud.

Jakter førersetet på ATP-rankingen

Etter US Open-finalen klatret Ruud til 2.-plass på ATP-rankingen. Som følge av tidlig exit i flere turneringer, befinner nordmannen seg nå på en 4.-plass.

– Jeg var nære å overta 1.-plassen på rankingen, men jeg klarte det akkurat ikke. Det ga meg likevel tro på at det kan skje en gang i fremtiden. Det viktigste for meg er at jeg har klart å ta store steg de siste to-tre årene.

– Det finnes selvsagt ingen garantier, men jeg håper at jeg én dag kan ta steget helt opp, avsluttet han.

