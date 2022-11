Sørloth tilbake med scoring da Norge spilte uavgjort mot Finland

Etter at Serbia i september påførte Ståle Solbakken det første hjemmetapet som landslagssjef, truet Finland med å legge på til to strake, men Norge slo tilbake etter en dårlig start. Dermed fikk Solbakken resultatrekken 6-2-2 i sitt annet år som landslagssjef, etter 6-3-3 i det første.

Finland tok fortjent ledelsen etter en drøy halvtime i kulde og tidvis lett snødrev, men Norge avsluttet den første omgangen sterkt. Solbakken gjorde tre bytter ved pause og fikk se laget bruke bare 35 sekunder av den andre omgangen på å utligne.

Martin Ødegaard leverte et fint framspill til Marcus Holmgren Pedersen, og høyrebackens innlegg fant Alexander Sørloth, som bare trengte å sette foten på ballen for å score sitt 16. landslagsmål.

Publikum håpet at det skulle bane vei for en forrykende 2. omgang av det norske laget, men det ble aldri noen fest for tilskuerne som hadde trosset det kalde været.

Hugo Vetlesen kom inn til sin debut og hadde vinnermålet på foten i det 83. minutt, men traff ikke godt nok, og Lukas Hradecky reddet. Det gjorde keeperen også da Leo Østigård nikket på et hjørnespark rett etter.

Rådslagning

Østigård er vanligvis utilnærmelig i luftrommet, men i det 32. minutt kom han ikke ordentlig inn i duellen med Benjamin Källman på et innlegg fra venstrebacken Daniel O’Shaughnessy, og han gikk over ende mens den finske spissen nikket inn ledermålet.

Norge hadde hatt 57 prosent ballbesittelse den første halvtimen, men det var mer framdrift og gjennombruddsvilje i det finske laget, som kom til de eneste sjansene før ledermålet. Allerede etter to minutter lå ballen i det norske buret, men Marcus Forss var klart offside da han nikket i mål ved nærmeste stolpe. Samme mann hadde et farlig skudd rett utenfor i det 12. minutt, og etter 25 minutter klarerte Birger Meling så vidt foran Källman etter at et innlegg gikk over Østigård.

Etter Källmans scoring tok de norske samling utenfor eget felt for en liten diskusjon.

Bombardement

Laget frisknet til, og nesten umiddelbart fulgte et bombardement mot det finske målet, der tre blokkerte skudd fikk følge av Patrick Bergs dupper som keeper Lukas Hradecky hjalp over tverrliggeren. På hjørnesparket fra Martin Ødegaard forsøkte Østigård et innløp som da han scoret i Dublin torsdag, men han ble revet ned av Leo Väisänen og burde hatt straffespark.

Det ble i stedet ny corner, og da skjøt Berg i stolpen borte i lengste kryss.

Rett før pause viste Ødegaard fram skuddfoten fra snaut 20 meter og tvang Hradecky til en kjemperedning. Leverkusen-keeperen gjorde et tigersprang og slo ballen over.

Til 2. omgang ble Ola Brynhildsen og Ola Solbakken sendt inn som kanter, mens Mohamed Elyounoussi ble flyttet inn som indreløper. Norge scoret umiddelbart, men slet med å koble grepet i jakten på seier. Ørjan Nyland måtte varte opp med en god redning for å hindre Forss i å sende Finland i ny ledelse i det 57. minutt.

Et par minutter senere skapte Moi en stor sjanse med et raid og innlegg, men Solbakken traff ikke ballen ordentlig ved lengste stolpe, og Sørloth fikk ballen bak seg i jakt på returen.

På tampen kom de nevnte sjansene ved Vetlesen og Østigård, men det endte uavgjort.

---

Kampfakta

Landskamp fotball menn i Oslo søndag:

Norge – Finland 1-1 (0-1)

Ullevaal stadion, 13.347 tilskuere

Mål: 0-1 Benjamin Källman (32), 1-1 Alexander Sørloth (46).

Dommer: Morten Krogh, Danmark.

Gult kort: Birger Meling (44), Norge.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen (Julian Ryerson fra 56.), Stefan Strandberg (Stian Gregersen fra 46.), Leo Østigård, Birger Meling – Mats Møller Dæhli (Ola Solbakken fra 46.), Martin Ødegaard, Patrick Berg, Kristoffer Zachariassen (Ola Brynhildsen fra 46.), Mohamed Elyounoussi (Hugo Vetlesen fra 66.) – Alexander Sørloth.

Ubenyttede reserver: Jacob Karlstrøm, Egil Selvik – Morten Thorsby, Ohi Omoijuanfo, Fredrik Bjørkan, Sivert Mannsverk, Marius Lode.

Finland (4-4-2): Lukas Hradecky – Pyry Soiri (Nikolai Alho fra 90+1.), Leo Väisänen (Diogo Tomas fra 84.), Robert Ivanov (Arttu Hoskonen fra 76.), Daniel O’Shaughnessy (Sauli Väisänen fra 62.) – Robin Lod (Lucas Lingman fra 61.), Anssi Suhonen, Niilo Mäenpää, Ilmari Niskanen – Benjamin Källman, Marcus Forss (Oliver Antman fra 83.).

Ubenyttede reserver: Carljohan Eriksson – Santeri Hostikka, Robert Taylor, Mikael Soisalo, Tuomas Ollila.

---

---

Dette er Norges A-landskamper i fotball for menn i år:

* 25/3: Slovakia (h) 2-0 (Mål: Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard).

* 29/3: Armenia (h) 9-0 (Joshua King 3, Haaland 2, Kristian Thorstvedt, Mats Møller Dæhli, Alexander Sørloth, selvmål).

* 2/6 (nasjonsliga): Serbia (b) 1-0 (Haaland).

* 5/6 (nasjonsliga): Sverige (b) 2-1 (Haaland 2).

* 9/6 (nasjonsliga): Slovenia (h) 0-0.

* 12/6 (nasjonsliga): Sverige (h) 3-2 (Haaland 2, Sørloth).

* 24/9 (nasjonsliga): Slovenia (b) 1-2 (Haaland).

* 27/9 (nasjonsliga): Serbia (h) 0-2.

* 17/11: Irland (b) 2-1 (Leo Østigård, Ohi Omoijuanfo).

* 20/11: Finland (h) 1-1 (Sørloth).

---