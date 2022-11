Sørloth passerte faren: – Har ventet på det

– Jeg har ventet en stund på det. Det var deilig, sa han etter å ha scoret Norges 1-1-mål mot Finland.

Gøran Sørloth scoret sine 15 landslagsmål mellom 1988 og 1993, før Alexander ble født. Totalt fikk han 55 landskamper. Til sammen rundet far og sønn dermed 100 søndag.

– Det har vært litt snakk om scoringstallet hans i det siste. Da jeg kom opp i 14, sa han at det var på tide at jeg gikk forbi. Jeg tror han er fornøyd nå, og så er det godt for meg, sa Real Sociedad-spilleren, som tangerte farens målfangst med vinnermålet mot Sverige i juni.

Løsnet

Alexander scoret sitt første landslagsmål i 2016. Det neste kom to år senere, og etter 19 landskamper hadde han bare de to målene. Siden har det løsnet, med fire mål i 2019, tre hver i 2020 og 2021, og fire i 2022. Han har altså 14 mål på sine 26 siste kamper med flagget på brystet.

Selv om søndag ble en merkedag for Sørloth, var han ikke helt fornøyd med kampen.

– Jeg gledet meg veldig til kampen, etter at sykdom satte meg utenfor mot Irland. Jeg hadde masse energi, men dessverre gjorde vi en svak første omgang, sa han.

Burde vunnet

– Det ble litt for store avstander mellom leddene våre, og de fikk spilt opp for enkelt. Vi foran traff ikke helt på timingen, og Finland viste at de har gode ballspillere. De klarte å spille gjennom oss og skape farligheter, sa han.





– Vi justerte i pausen, og etterpå ble det noe helt annet. Da traff vi med presset og vant ballen i gunstige posisjoner. Det var mye, mye bedre. Vi kjørte over dem, og vi burde ha vunnet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen