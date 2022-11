Søndagens direkte TV-sport. EM-finale, tennisfinale og fotball-VM

07.30: Golf, World Tour Championship (10 mill. dollar), europatour menn i Dubai (til 20/11): Med Viktor Hovland på plenen. (Vsport Golf)

09.55: Kombinert, sesongåpning på Beitostølen, langrenn: 2,5 km kvinner, 5 km menn. (NRK1)

10.00: Motorsport, Formel 2, Abu Dhabis Grand Prix (VM-runde 14 av 14) i Yas Marina, hovedløp med Dennis Hauger på start. (Vsport1)

10.15: Alpint, verdenscup kvinner i Levi, Finland: Slalåm 1. omgang. (TV3)

11.40: Langrenn, sesongåpning på Beitostølen: 10 km fri teknikk kvinner. Anne Kjersti Kalvå sto fram som den sterkeste lørdag. Hva får hun til i fristil? (NRK1)

13.10: Langrenn, sesongåpning på Beitostølen: 10km fri teknikk menn. En skadeplaget Johannes Høsflot Klæbo vant det klassiske rennet lørdag. Kan han starte i dag? (NRK1)

13.15: Alpint, verdenscup kvinner i Levi, Finland: Slalåm 2. omgang. (TV3)

13.30: Sykling, UCI sykkelcross fra Overijse i Belgia. Kvinner. (TV2 Sport1)

13.30: Skøyter, verdenscup i Heerenveen, Nederland, 3. dag: 1500 m menn, 500 m kvinner, 3000 m kvinner, lagsprint menn. (3+)

14.00: Fotball, privatlandskamp menn: Norge – Finland fra Ullevaal stadion. Norge tok en sterk borteseier med 2-1 over Irland i Dublin. Dette er årets siste landskamp. (TV2)

14.00: Fotball, engelsk superliga kvinner (8. runde): Chelsea – Tottenham. Her kan vi få se duellen Guro Reiten mot Celin Bizet Ildhushøy. Førstnevnte er sikrest i laget. (Vsport+)

14.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (13. runde): Melsungen – Flensburg-Handewitt. (Vsport2)

14.00: Motorsport, Formel 1, Abu Dhabis Grand Prix i Yas Marina, VM-runde 22 av 22. (Vsport1)

14.00: Rugby, Autumn Nation Series: Frankrike – Japan. (Vsport3)

14.15: Snooker, UK Championship. Finale. (Eurosport 1)

15.00: Sykling, UCI sykkelcross fra Overijse i Belgia. Menn. (TV2 Sport1)

16.00: Tennis, ATP-sluttspillet menn (hardcourt innendørs, 14,75 mill. dollar) i Torino: Finale double. (Eurosport N)

17.00: Fotball, VM-sluttspillet menn i Qatar, gruppespillet (1. runde): Gruppe A: Qatar – Ecuador fra Al Khor. Tidenes mest omstridte VM-sluttspill starter med hjemmelagets debutkamp på dette nivået. (TV2)

17.30: Fotball, privatlandskamp Israel – Kypros. (TV2 Sport Premium)

17.45: Håndball, EM kvinner, sluttspill i Ljubljana, Slovenia: Bronsekamp. Hvem som spiller her ble avgjort fredag kveld. (TV3)

19.00: Tennis, ATP-sluttspillet menn (hardcourt innendørs, 14,75 mill. dollar) i Torino: Finale single. Og her møtes altså Casper Ruud og Novak Djokovic i en historisk finale etter at Ruud vant sin semifinale over Andrej Rublev sent lørdag kveld. (Eurosport N)

19.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (7 mill. dollar) i Naples, Florida. Siste dag. (Vsport Golf)

19.45: Snooker, UK Championship. Finale. (Eurosport 1)

20.00: Darts, Grand Slam of Darts, niende dag. (Vsport1)

20.30: Håndball, EM kvinner, sluttspill i Ljubljana, Slovenia: Finale. Danmark mot Norge er en god gammel klassiker. Og Danmark var altså eneste lag som slo Norge på veien til cupspillet. (TV3)

20.45: Fotball, privatlandskamp Østerrike – Italia. (TV2 Sport Premium)

20.55: Golf, PGA-turneringen RSM Classic fra Sea Island Golf Club, Georgia. (Eurosport N)

00.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Columbus Blue Jackets – Florida Panthers fra Nationwide Arena. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Pittsburgh Penguins fra United Center. (Vsport2)

