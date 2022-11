Skøyter: Kongshaug tok 4.-plassen på 1500 meter – Eitrem perset

De norske skøyteherrene leverte meget bra under lørdagens 5000 meter i verdenscupen i Heerenveen. Da ble Sander Eitrem og Hallgeir Engebråten henholdsvis nummer to og tre. Søndag ble det også gode resultater for flere av nordmennene.

Peder Kongshaug gikk på 1.43,86 og ble nummer fire. OL-mesteren fra Eiganes gikk i niende par sammen med Connor Howe, som tok 1.-plassen med tiden 1.43,38. Nederlandske Kjeld Nuis ble toer, 0,26 bak. Nuis’ landsmann Thomas Krol gled inn til 3.-plass.

Eitrem og Engebråten gikk i fjerde par, og det ble et jevnt løp. Engebråten gikk inn til 1.44,20, mens Eitrem kom inn fire hundredeler bak. Det holdt til en sjuende- og åttendeplass for de to nordmennene. Eitrem tid på 1.44,24 var samtidig ny bestenotering for nordmannen med over halvannet sekund.

Allan Dahl Johansson ble nummer 12 med tiden 1.44,77, mens Kristian Ulekleiv endte på 17. plass med 1.45,69.

(NTB)