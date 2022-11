Casper Ruud måtte gi tapt for Novak Djokovic i ATP-finalen i Torino

Djokovic halte i land et svært jevnt første sett, etter at han brøt Ruuds serve og vant 7-5. Da hadde nordmannen stått imot tre tidligere breakballer fra serberen.

I det andre settet trykket serberen enda hardere på og nivåforskjellen ble større. Djokovic brøt Ruuds serve i det fjerde gamet og gikk opp til 3-1. Det forspranget klarte nordmannen ikke å ta igjen. Begge finalistene holdt sine servegame, og Djokovic vant 6-3.

Serberen (35) er dermed den eldste som vinner turneringen, og han har i løpet av turneringen i Torino spilt seg opp tre plasser på ATP-rankingen og vil nå være nummer fem, på plassen bak Ruud.

Ruud visste at han gikk til en vanskelig oppgave.

– Det virker som han er i det litt umulige hjørnet her. For hvem som helst som møter Djokovic på en innendørs hardcourt, så er sjansene ganske små, sa Ruud før møtet med serberen.

Ruud har fortsatt til gode å vinne ett eneste sett mot den serbiske veteranen i de fire møtene dem imellom.

Søndagens finale var den fjerde store for nordmannen i 2022. Han kan se tilbake på to Grand Slam-finaler (Paris og New York), samt finalen i Masters-turneringen i Miami.

– Å ta seg helt til en finale er mer enn jeg hadde forventet før jeg kom hit, sa Ruud til NTB før finalen.

ATP-sluttspillet var en stor opptur for nordmannen, som trøblet en god del etter US Open-finalen mot Carlos Alcaraz i september.

