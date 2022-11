Skadeplagede Klæbo vant sesongåpningen på Beitostølen: – Overrasket selv

Det ble en skikkelig opptur for trønderen etter måneder med usikkerhet på grunn av skadeproblematikken. Først fredag tok han beslutningen om å delta i den nasjonale sesongåpningen.

Det angrer Klæbo neppe på. Selv om han tilsynelatende ikke gikk 100 prosent i klassiskrennet, viste han tidlig tegn på seiersmuligheter.

Ved 3,3 og 6,6 kilometer var han vel sekundet bak ledende Emil Iversen. Det var snudd til 5,9 sekunders forsprang i mål.

– Jeg er overrasket selv. Det er for så vidt godt å komme tilbake og vinne skirenn. Så må vi huske på at det fortsatt er en uke til det virkelig gjelder. Men jeg tar med meg at kroppen fungerer. Det tyder på at høydetreningen i høst har fungert, sa Klæbo til NRK.

Iversen ble nummer to, mens Martin Løwstrøm Nyenget tok 3.-plassen. Etter løpet var Iversen tydelig på at Klæbo har overdrevet alvorlighetsgraden av hamstringskaden han plages av.

– Ja, han har det. Det ser du jo. Det har ikke vært så ille. Men det har blitt mye drama, så det har sikkert vært fine dager. Jeg håper ikke at han føler at han har flere minutter å gå på. Da er vi alle i trøbbel, sa Iversen til NRK.

Klæbo svarer at Iversen «får tro det han vil».

– Hvis han hadde sett hvordan jeg har holdt på de siste fire ukene, hadde han fått sjokk, tror jeg, sa Byåsen-løperen.

Klæbo vedgikk at han måtte ta skikkelig i i rennet og hevder at han er spent på hvordan låret reagerer.

– Det blir spennende å se hvordan det kjennes utover dagen og ikke minst i morgen tidlig.

[ Kalvå med suveren seier på Beitostølen – Østberg på pallen i comebacket ]