Ruud utklasset Rublev – møter Djokovic i finale i ATP-sluttspillet

Ruud tapte sine fire første kamper mot Rublev i karrieren, men slo russeren i gruppespillet i ATP-mesterskapet i fjor, på vei mot semifinale. Denne gang slo han ham i semifinalen og er klar for sin første finale i den tradisjonsrike sesongavslutningen.

Rublev ble stadig mer frustrert og fortvilet ettersom Ruud vant poeng etter poeng. Fra 2-2 i første sett brøt nordmannen serven hans fire ganger på rad. Rublev var ikke i nærheten av et brudd før samlet seg på slutten og forlenget kampen.

Ruud ble brutt da han skulle serve hjem kampen på 5-2, men i neste forsøk gjorde han jobben.

Søndag venter Djokovic i finalen. Han beseiret Taylor Fritz 7-6 (7-5), 7-6 (8-6) i en jevn semifinale. Serberen jager sin sjette triumf i ATP-mesterskapet.

Rått parti

Rublev holdt serven greit de to første gangene og ga deretter Ruud trøbbel på stillingen 2-1. Han oppnådde deuce etter at nordmannen hadde ledet 40-0, men Ruud holdt serven til 2-2. Deretter var det 23-åringens tur til å stå for en opphenting, og plutselig var det rått parti.

Fra 40-15 for Rublev skaffet Ruud seg bruddball ved å vinne tre poeng på rad, og etter 20 minutter sikret han kampens første servebrudd.

Deretter holdt han egen serve blankt og brøt Rublev igjen til 5-2-ledelse. Han servet hjem det første settet med et nytt blankt game etter 32 minutter.

Rystet

Den 25-årige russeren virket rystet, og Ruud fortsatte å dominere. Han skaffet seg bruddball 30-40 og brøt for tredje gang på rad da en tydelig frustrert motstander slo for langt.

Ruud brøt Rublevs serve for fjerde gang på rad og gikk opp til 3-0-ledelse etter bare 45 minutters spill på hardcourten i Torino.

Til publikums glede greide Rublev å holde serven til 1-4 etter at Ruud ledet 0-30, men kampen ble ikke forlenget med mye. Etter en time og åtte minutter kunne Ruud heve armene.

