Ruud fleipet om Norges stjernegenerasjon: – Kanskje det er laksen

Ruud er klar for semifinale i ATP-sluttspillet i Italia, sesongfinalen der kun årets åtte beste spillere på touren deltar.

Etter torsdagens tap for Rafael Nadal ble nordmannen spurt om det er tilfeldig at Norge har superstjerner i flere store idretter. Fotballstjernen Erling Braut Haaland og friidrettsutøver Jakob Ingebrigtsen ble nevnt i samme åndedrag som Ruud.

– Det er et godt spørsmål. Hvis du vil bli idrettsutøver i Norge, har du gode muligheter. Vi har idrettsskoler, og vi starter ganske unge, sa Ruud på pressekonferansen etter Nadal-møtet.

– I de tilfellene du nevner, har vi alle hatt en far rundt oss da vi var veldig unge. Jeg tror det kan være årsaken til hvorfor vi har hatt suksess, forklarer han.

– Kan alltid debatteres

Ruud har hele veien hatt faren Christian som trener. Jakob Ingebrigtsens far Gjert har vært helt sentral i utviklingen av OL-vinneren. I februar ble det kjent at han ikke fortsetter i rollen som trener.

– Det kan alltid debatteres om det å ha en far eller forelder som trener er bra eller ikke. I mitt tilfelle synes jeg det har vært bra. I andre tilfeller kan det bli for mye. Jeg tror ikke det finnes et enkelt svar på det, sier den norske tennisstjernen.

I Haalands tilfelle har faren Alfie fungert som en rådgiver på sønnens vei til Manchester City.

– For oss tre har det fungert. Jeg er ikke sikker på om Haalands far har trent ham hele livet. Han har i hvert fall vært fotballspiller tidligere og vet alt om hva det går i. Jeg ser for meg at han har vært mye involvert.

– Det er vel sånn at vi er unge og sultne på å gjøre det bra og er fokusert på sporten vår. Det er det. Det er ikke sånn at vi hadde en telefonsamtale da vi var ti år og ble enige om at vi alle skulle gjøre det bra, legger Ruud til.

Laksen?

I tillegg til Haaland og Ingebrigtsen er det flere nordmenn som har vist seg fram internasjonalt i forskjellige idretter de siste årene. Karsten Warholm (friidrett) og Viktor Hovland (golf) er blant dem.

Ruud tror det er tilfeldig.

– Det er ikke noe du kan planlegge. Det skjer bare. Det er tilfeldig noen ganger. Kanskje det er laksen vi spiser eller det friske vannet. Jeg vet ikke hva som skjer. Jeg tror bare vi er sultne på å gjøre det bra i sportene våre.

I kveld møter han russeren Andrej Rublev i semifinalen i Torino. Ruud røk ut nettopp i semifinalen i fjorårets utgave av turneringen.

