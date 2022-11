Norsk Supporterallianse varsler Qatar-markering under søndagens landskamp mot Finland

Det skriver Norsk Supporterallianses leder, Ole Kristian Sandvik, på Twitter.

– Det oppfordres til ett minutts stillhet det første spilleminuttet for alle de døde arbeiderne i Qatar som har gjort VM mulig. Bak markeringen står de finske supporterne, Oljeberget og Norsk Supporterallianse. Vi oppfordrer hele Ullevaal til å bli med, skriver Sandvik.

Lederen skriver at også Norges Fotballforbund skal ha sine markeringer i pausen av kampen.

Qatar har blitt kritisert i årevis for behandlingen av migrantarbeidere i landet, og den britiske avisen The Guardian skrev i fjor at tusenvis av arbeidere fra asiatiske land døde under opprustningen til verdensmesterskapet.

En FN-rapport som ble publisert ett år før mesterskapet viste også til at 50 gjestearbeidere hadde mistet livet og at 37.000 ble skadd i Qatar det foregående året.

Qatar har flere ganger hevdet at rapportene ikke stemmer, og så sent som i slutten av oktober gjorde Qatars statsoverhode, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, en TV-sendt tale hvor han mente at landet hans er utsatt for bakvaskelse i opptakten til høstens fotball-VM.

Norge møter Finland på Ullevaal stadion søndag. Det er solgt om lag 13.000 billetter til kampen.

