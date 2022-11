Klaveness hardt ut mot Infantino – vil ha et møte med ham

Reaksjonene mot Infantino er sterke dagen før VM-åpningen. I en snau time hadde Fifa-presidenten en oppsiktsvekkende monolog på en pressekonferanse i Doha. Der langet han ut mot kritikerne av Qatar-sluttspillet.

Særlig vestlige medier fikk gjennomgå. Infantino beskyldte dem for å være hyklerske når de fordømmer vertsnasjonen. Klaveness stusser veldig over det hun hørte.

– Det var en urovekkende tale. Jeg synes det er ekstremt viktig at vi stiller krav til presidenten og betydningen av det han sa i dag. Hvorfor bruker han ikke tid på å anerkjenne kritikken? sier hun til TV 2.

Den norske fotballpresidenten er i disse dager i Qatar. Hun er ikke der for å se VM-kamper, men for å tydeliggjøre NFFs standpunkter i kritikken av Fifa og mesterskapet. Klaveness sier at hun har bedt om en møte med Infantino og VM-sjefen Hassan Al-Thawadi.

Overfor TV 2 bekrefter hun at Al-Thawadi har takket ja til å møte henne.

Klaveness er skuffet over at Infantino ikke benyttet dagen før VM til å imøtekomme kritikken som har haglet mot Fifa og Qatar.

– Jeg hadde håpet, og vi bør håpe, at han som vår ombudsmann hadde benyttet anledningen til å legge menneskerettighetene som et teppe, som et fundament for alt vi gjør. Og så snakket om dilemmaene, men det gjør han ikke, sier hun til NRK.

Danskenes fotballdirektør Peter Møller ble paff av det han så fra Infantino lørdag.

– Mange følelser kommer fram når man leser hva han har sagt. Noen av de tingene han sier, er skivebom. Min personlige mening er at han sier noen rystende ting, sier DBU-toppen, ifølge Ritzau.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen