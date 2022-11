Blakstad-mål i Citys femte strake seier

Den norske landslagsprofilen kunne enkelt styre City i ledelsen etter en drøy halvtime. Blakstad fikk ballen fra en uselvisk Khadija Shaw.

Målet var hennes andre i den engelske superligaen siden overgangen fra Rosenborg i januar. Tidligere i høst scoret hun to ganger i Citys 6-0-seier over Blackburn i ligacupen.

Everton utlignet til 1–1 etter et hodestøt fra Rikke Sevecke kort tid før pause, men nevnte Shaw skulle bli Citys matchvinner. Et langskudd traff stolpen, og på returen var ligaens toppscorer nådeløs. Hun satte inn sitt åttende seriemål for sesongen.

Blakstad spilte samtlige minutter i Liverpool, mens Elise Stenevik ble tatt av Evertons midtbane med et snaut kvarter igjen på klokka.

Manchester City kom skjevt ut med tap i sine to første ligakamper, men har siden vunnet fem på rad. Det har tatt klubben opp på 15 poeng og en fjerdeplass. Everton har ni poeng og er nummer sju.

