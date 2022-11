Tre strake tap for Zuccarello og Wild: – Må finne en måte å vinne kamper på

Det forlenget 35-åringens poengrekke i NHL. Han har enten scoret eller stått for en målgivende pasning i fem strake kamper til tross for at laget har tapt sine siste tre. Nordmannen er oppe i 17 poeng på like mange kamper.

Svensk keeper i mål

Wild har etter torsdagens nederlag tapt fem av de siste sju kampene, noe målvakt Filip Gustavsson håper skal snu. Han voktet buret som følge av at førstevalg Marc-Andre Fleury trøblet med skade.

– Å spille i NHL er ikke lett. Vi må jobbe mye hardere enn det vi gjør nå og finne en måte å vinne kamper på. Det er mye morsommere å vinne, for alle hater å tape. Vi må slutte med det, var fasiten fra svensken.

Gjestene fra Pittsburgh satte tonen da de sikret seg to scoringer i første periode – ved Sidney Crosby etter 8 minutter og Ryan Poehling etter 17 – mens Wild gikk til pause uten å ha fått nettkjenning.

[ Thomas Olsen herjer for Vålerenga, landslaget neste? ]

Crosby-dobbel

I andre periode reduserte Brandon Duhaime for Wild etter fire minutter, og bare et halvt minutt senere sørget Joel Eriksson Ek for utligning til 2-2. Snaut to minutter før det igjen var pause, tok Penguins en ny ledelse da Kris Letang satte inn 3-2 i overtallsspill.

Også det neste målet kom i overtallsspill, og også denne gangen var det Penguins som scoret. Crosbys andre og lagets fjerde kom seks minutter ut i den siste perioden.

Også Minnesotas Ek tegnet seg for to mål på hjemmebane torsdag kveld. I undertall sørget han for å opprettholde spenningen i kampen da han reduserte til 3-4.

Assist

Det var likevel ikke nok, og gjesten fortsatte å presse, og med scoringer for både Brock McGinn og Jake Guentzel, gikk det mot 6-3-seier til Pittsburgh. Seier ble det, men Matt Dumba pyntet litt på tallene for Wild da han reduserte – med bare åtte sekunder igjen på klokken – etter assists fra radarparet Kirill Kaprizov og Zuccarello.

Nordmannen fikk dermed et velkomment målpoeng helt på tampen etter å ha tilbrakt drøyt 17 minutter på isen.

---

National Hockey League (NHL) torsdag, grunnserien:

Tampa Bay Lightning – Calgary Flames 4-1, Carolina Hurricanes – Colorado Avalanche 2-3 e.f., Florida Panthers – Dallas Stars 4-6, Columbia Blue Jackets – Montreal Canadiens 6-4, Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils 2-3 e.f., Boston Bruins – Philadelphia Flyers 4-1, Jets – Anaheim Ducks 3-2, Nashville Predators – New York Islanders 5-4, Minnesota Wild – Pittsburgh Penguins 4-6, St. Louis Blues – Washington Capitals 5-4 e.str., Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes 4-1, Seattle Kraken – New York Rangers 3-2 e.f., San Jose Sharks – Detroit Red Wings 4-7.