Østbergs comeback hylles: – Fantastisk!

Gjøvik-løperen meldte nylig at hun hadde passert helseattesten, og at hun var startklar til den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen.

Østberg går ikke Fredagens sprint, men er påmeldt til distanserennene både lørdag og søndag.

Østberg er for første gang siden hun ble senior ikke med på landslaget. Det kan hun fort bli igjen om hun viser tendenser i sporet igjen.

Det kan skje fort.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad er klar i talen på hva Østbergs comeback betyr.

– Det er bare fantastisk bra. I likhet med Heidi Weng har hun tilhørt verdenstoppen i et tiår. For norsk kvinnelangrenn er slike kaliber gull verdt, sa Svarstad til NTB under torsdagens pressetreff på Beitostølen.

I mer enn to tiår har det vært stedet der langrennseliten har samlet seg til sesongstart.

Håp

Østberg er meldt i bra form og har trent godt i lang tid, men har sagt selv at hun ikke venter seg noen topplasseringer til helgen. Hun har sagt at vi kan vente større fart av henne etter jul.

– Du blir vel ikke overrasket om Ingvild når pallen i verdenscupen i løpet av sesongen?

– Nei, når hun er frisk og rask, er hun blant verdens beste skiløpere. Det er bare kjekt at hun blir med igjen. Hun er en av de mest erfarne av alle i verdenscupsirkuset, sa Svarstad.

Glad

For konkurrentene blir det en løper mer å kjempe mot om plassene på både verdenscup- og VM-lag, men det bekymrer ikke lagvenninnene. De ønsker alle Østberg velkommen tilbake i miljøet.

– Det er kjempebra, og jeg er veldig glad på Ingvild sine vegne at hun har klart å jobbe seg tilbake. Jeg håper at hun fortsetter å være like flink gjennom sesongen. Jeg ønsker veldig gjerne å ha henne med både som konkurrent og lagvenninne. Jeg håper og tror at hun kommer til å klare seg bra, sa Anne Kjersti Kalvå.

Trønderjenta Kalvå er i løpet av kort tid blitt en av landslagets eldste og mest rutinerte. I Østberg får hun med seg en løper som både er eldre og har enda mer internasjonale rutine enn henne selv.