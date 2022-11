Kutter prisene på EM-billetter før sluttspillet

En av tre vertsnasjoner skal spille semifinale i kveld. Det er Montenegro.

Sluttspillet avvikles i Slovenias hovedstad Ljubljana, og slovenerne forsvant ut av diskusjonen i hovedrunden. Det var et slag for arrangøren med tanke på publikumstilstrømmingen.

Det har vært svært glissent på tribunen under mange EM-kamper i Ljubljana hittil. Arenaen tar cirka 12.000 tilskuere. Under Norges kamp mot Danmark var det cirka 750 publikummere inne. Slovenia dro cirka 5600 til et av sine oppgjør.

Prisreduksjon er grepet arrangøren håper skal få flere til hallen.

Kveldens EM-kamper, finale og bronsekamp spilles søndag:

* Om 5.-plassen: Sverige – Nederland (15.00)

* Semifinale: Danmark – Montenegro (17.45)

* Semifinale: Frankrike – Norge (20.30)