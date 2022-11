VIF-seier i toppkampen – vant etter evakuering av Jordal Amfi

Det var i den første perioden at alarmen gikk på grunn av bluss som ble fyrt opp inne i hallen. Det tok over 20 minutter før kampen ble satt i gang igjen, og Stjernen gikk på sitt tredje strake tap.

VIF tok ledelsen ved Thomas Olsen like før fire minutter var spilt. Stjernen utlignet etter at Andreas Heier fikk stå alene på bakre stolpe og satte pucken i mål under keeper. Pontus Finstad la på til 2-1 før Mark Auk hamret inn 3-1 til Oslo-laget.

Etter 33 minutter økte Finstad til 4-1. Sparta tok noen flere sjanser i den siste perioden, men slet med å ta vare på muligheten, selv ikke i 5 mot 3 i en periode. Med fem minutter igjen tente Håkon Stormli håpet for bortelaget da han lekkert sendte pucken mellom beina på Tobias Breivold.

Sluttspurten til Stjernen ble kort, og Finstad fikk sitt hattrick da han satte pucken i et tomt bur med to og et halvt minutt igjen. Tremålsscoreren sto med kun ett mål før torsdagens kamp.

– Det var dritkult! Det er alltid kult å score tre, men jeg er heldig som spiller med (Sander) Thoresen og Brekke (Magnus Brekke Henriksen, som gjør bra arbeid. Det var greit å sette dem, sa Finstad til TV 2.

I Manglerud-hallen vant Frisk Asker hele 8-1, og på Hamar tapte Storhamar 2-4 for Lillehammer.

Serieleder Sparta Sarpsborg fortsatte sin gode sesong med 4-1-seier over Stavanger Oilers.

Sparta leder serien med fire poeng ned til Vålerenga, som har én kamp mer spilt.