Ruud gruppevinner i ATP-sluttspillet tross nytt tap for idolet Nadal

Tapet hadde ingenting å si for Ruud, som fra før var sikret seieren i den grønne gruppen i sluttspillet. Det gjør at han uansett møter vinneren av kampen mellom Stefanos Tsitsipas og Andrej Rublev i semifinalen. Novak Djokovic blir vinner av rød gruppe. Kampen mellom Tsitsipas og Rublev spilles fredag.

Ruud har møtt idolet Nadal bare én gang i konkurranse tidligere. Det var da veteranen knuste nordmannen i finalen av Roland-Garros tidligere i år. Det ble norsk tap med 3-6, 3-6, 0-6 da Nadal tok sin 22. Grand Slam-tittel på rødgrusen i den franske hovedstaden.

På hardcourten i Torino var det første settet langt jevnere enn i Paris, men Nadal brøt Ruud i siste servegame og vant 7-5. Nadal avgjorde kampen med samme sifre i annet sett.

– Jeg avsluttet med en positiv seier, og det er viktig siden det var den siste offisielle kampen for sesongen. Jeg vant mot en god spiller. Om jeg ikke hadde vunnet, hadde jeg ikke kunne dratt hjem og funnet roen. Nå kan jeg dra hjem og være glad og rolig, sa Nadal til arrangøren etter kampen.

Allerede ute

Nadal var allerede ut av sluttspillet før den siste kampen, mens Ruud var sikret gruppeseieren. Nadal tapte begge sine to første kamper i strake sett, men var mer skjerpet i torsdagens oppgjør mot «eleven» Ruud.

Nordmannen har i lang tid vært knyttet til Rafael Nadal Academy og trent mye med legenden.

Ruud skal sammen med Nadal på en oppvisningstour i Sør-Amerika etter ATP-sluttspillet. Der skal de spille kamper mot hverandre i flere byer, den første i argentinske Buenos Aires førstkommende onsdag.

Brøt blankt

Nadal gikk plettfritt gjennom sine to første game uten at Ruud fikk poeng. De to fulgte hverandre tett, men det var Ruud som var nærmest ved å bryte spanjolen uten å lykkes i poengene etterpå. Nadal gikk etter hvert opp i 6-5, og da viste veteranen klasse da han brøt Ruud blankt med 40-0 og vant settet.

I annet sett fortsatte Nadal å være sterk på egen serve og vant som regel poengene uten at Ruud fikk satt press på ham. Igjen kom Nadal seg opp i 6-5-ledelse, og igjen brøt han nordmannen og vant. Med det avgjorde han kampen.

