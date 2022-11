Ruud dysser ned sjansene for storskalp: – Kan aldri føle deg komfortabel

Søndag startet Ruud turneringen i Torino med å slå en av tennisverdenens største formspillere, Auger-Aliassime, i strake sett. Tirsdag kjempet 23-åringen seg til seier mot Taylor Fritz etter å ha notert 14 serveess på veien.

– Jeg har fortsatt å jobbe bra på trening. Serven er en ting som har vært mye bedre her enn i Paris og Basel, hvor den ikke satt så bra. Jeg bruker underlaget bra og er veldig fornøyd med at det har klaffet her, sier Ruud til NTB etter tirsdagens seier.

Kun verdens åtte beste får delta i sluttspillet. Torsdag venter legenden Rafael Nadal i siste puljekamp. Spanjolen ga Ruud en tennisleksjon i Roland-Garros-finalen i juni. Denne gangen kommer 36-åringen fra to strake tap og sluttspillexit i bagasjen.

Ruud dysser likevel ned mulighetene for en brakseier.

– Du kan aldri føle deg komfortabel med å spille mot Rafa, uansett hvilken form han er i. Det kommer til å bli ganske andre forhold enn da vi spilte i Roland-Garros, det er helt sikkert. Det er raskere, og det er ikke best-av-fem. Det er på hardcourt. Alt er annerledes, påpeker Snarøya-mannen.

Tennisesset legger til at han gleder seg til kampen.

– Jeg spiller uten noe form for press. Bortsett fra litt ekstra poeng og premiepenger er det lite på spill.

Kampstart er tidligst klokka 14.

