Ødegaard har storspilt for et Arsenal-lag som leder Premier League med fem poeng ned til Erling Braut Haaland og Manchester City. Den norske landslagskapteinen scoret to mål i den siste seriekampen mot Wolverhampton.

Han vil være involvert fra start torsdag, bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken på spørsmål fra en irsk journalist.

Haaland er ikke med til Irland, men vil være på plass når Norge reiser hjem for å ta imot Finland på Ullevaal søndag.