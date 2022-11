Nadal med nytt tap i ATP-sluttspillet

Nadal kom til kampen nærmest avhengig av seier etter tapet for Taylor Fritz søndag. Med nederlaget for Auger-Aliassime er spanjolens sjanser til å ta seg videre små.

Både Casper Ruud, Auger-Aliassime og Fritz har alle én seier hver. Ruud og Fritz skal kjempe om å bli først til to triumfer senere tirsdag. Med tapet tirsdag må Nadal slå Ruud, i tillegg til at han må håpe at Fritz slår Auger-Aliassime, avhengig av hva som skjer i Ruud-kampen.

Spanjolen kom skjevt ut mot Auger-Aliassime og tapte det første settet med 3-6. Han kom bakpå også i annet sett da han ble brutt på 1-2. Han greide aldri å utligne canadierens fordel og tapte 4-6.

[ Nadal innledet finaleserien med tap – solid skalp for amerikanske Fritz ]