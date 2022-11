Clas Brede Bråthen tilbake som sportssjef for hopp

Bråthen bekrefter nyheten i en tekstmelding til Nettavisen tirsdag morgen.

Nyheten er ikke bekreftet fra skiforbundet, men VG viser til informasjon som ble sendt til de ansatte i forbundet mandag kveld.

Avisen viser også til at det allerede i september var klare antydninger om at Clas Brede Bråthen var på vei til sin gamle jobb som hoppsjef.

Konflikten mellom Norges Skiforbund og Bråthen kom til overflaten i august 2021, da det ble kjent at forbundet ikke ville forlenge åremålsavtalen med den daværende sportssjefen. Bråthen hadde da hatt jobben siden 2004.

Ledelsen i forbundet viste blant annet til utilbørlig oppførsel av Bråthen over lengre tid. Både hoppleiren og sponsorene reagerte kraftig på skiforbundets beslutning og krevde at Bråthen skulle bli værende som sportssjef for hopperne. Bråthen selv varslet søksmål mot forbundet.

Etter en to måneder lang konflikt, ble skiforbundet og Bråthen enige om en avtale som gjorde ham til landslagssjef, mens Ståle Villumstad ble konstituert som sportssjef.

Hoppkomiteen i skiforbundet skal den siste tiden ha jobbet for å få Bråthen tilbake som sportssjef.

Skipresident Tove Moe Dyrhuag har ikke kommentert saken. Hopperne skal ha pressetreff i Holmenkollen senere på dagen. Det er ventet at det kommer mer informasjon om saken der.