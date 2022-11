Bråthen tilbake som sportssjef: – Fikk beskjed ved midnatt

Bråthen har vært i rollen som landslagssjef etter at konflikten med den daværende ledelsen i skiforbundet tok slutt i november i fjor, men mandag fikk han sportssjef-jobben tilbake.

– Arbeidsdagene vil ikke være så veldig forskjellig enn det de har vært det siste året, eller de siste 20 årene. Det handler fortsatt om å gjøre det beste inn mot toppidretten, bredderekruttering og markedsarbeid. Det er litt endring i de formelle linjene. Det er kanskje litt kortere vei til beslutningene nå, sier Bråthen til NTB.

Han forteller at det er hoppkomitéleder Stine Aaseth Korsen som har gjort jobben for å få ham inn som sportssjef igjen.

– Jeg fikk beskjed om det rett før midnatt, sier Bråthen.

– Veldig fint

Landslagsutøverne er veldig glade for Bråthens «comeback» i rollen.

– Det er veldig fint. Han har hatt en rolle det siste året som ikke egentlig har vært optimal. Jeg håper og tror at det at han er tilbake nå vil gi alle arbeidsro. Det har vært mye bedre å ha ham som landslagssjef enn å ikke ha ham der, men det er en stilling vi klarer oss uten, sier Silje Opseth.

– Clas er jo virkelig en person som engasjerer seg og gir alt for denne sporten. Det at han er tilbake i den stillingen tror jeg bare er positivt, legger Thea Minyan Bjørseth til.

Også gutta er fornøyd.

– Dette er positivt for sporten og Norge. Jeg håper det roer seg med bråk nå, og at ting blir normalt igjen, sier Marius Lindvik.

– Skal legge dette bak oss

Skipresident Tove Moe Dyrhaug håper forbundet kan rette blikket fremover. Hun sier at skiforbundet behandlet innstillingen om at Bråthen tiltrer som sportssjef mandag kveld.

– Vi skal nå legge dette bak oss, sier hun til NTB og fortsetter:

– Jeg ønsker at vi alle retter blikket fremover for å videreutvikle skisporten og Skiforbundet som arbeidsplass ved å støtte opp om utøvere, ansatte og frivillige i alle grener.

Landslagstrener Alexander Stöckl er veldig fornøyd med at Bråthen er tilbake i rollen.

– Vi er veldig glad for at vi har Clas tilbake i den rollen han har hatt i mange, mange år. Vi har hatt en veldig bra utvikling, både kompetansemessig, prestasjonsmessig og som organisasjonens helhet. Så det å ha ham i rollen som en visjonær, en som viser retning, er utrolig viktig for oss, sier han til NTB.