Nøkkelseier kan ha snudd trenden for Ruud: – En slags lettelse

Etter flere uker med skuffende turneringsresultater presterte Ruud en kjempekamp mot en av tennisverdenens største formspillere søndag.

Canadiske Auger-Aliassime ble slått i strake – dog jevne – sett, og nordmannen håper at det var vendepunktet etter en litt tøff periode på tennisbanen.

– Det føles som en slags lettelse, ja. Det var det jeg hadde håpet på; at jeg skulle sitte her etter første kamp og ha med meg 1-0 inn i neste kamp i gruppespillet. En fantastisk seier. Jeg er motivert for å vinne minst én kamp til og prøve å komme meg videre, sier Ruud til NTB.

Håp

Han overrasket stort ved å ta seg til semifinalen i tilsvarende turnering i fjor. Ett år senere har Ruud for lengst markert seg som en solid hardcourt-spiller, men opptakten til sesongfinalen har ikke vært knirkefri.

– Jeg tror at fra øyeblikket jeg kom hit til Torino, så har jeg vært motivert og sulten. Jeg viste at jeg kan få det til bra her i fjor, og jeg har et bra resultat å forsvare. Jeg var veldig fokusert i dag (mot Auger-Aliassime), fra første til siste poeng, og jeg vet at mye står på spill, sier Ruud og fortsetter:

– Det er kanskje verdt å legge inn et par ekstra hakk med fokus, intensitet og energi i disse aller største turneringene. Ja, det har vært en litt kjipere periode de siste ukene og månedene der jeg ikke helt har fått det til. Men jeg føler meg fin og fresh, og dagens seier kan forhåpentlig være med på å øke selvtilliten og ikke minst få det til å snu litt.

Møter forbildet

Senere i gruppespillet skal han møte Taylor Fritz og barndomshelten Rafael Nadal. Ruud venter to knalltøffe oppgjør.

– Det blir tøffe kamper mot to forskjellige, men veldig gode motstandere. Det blir spennende. Jeg er klar for begge, og jeg vet at jeg må spille minst like bra som i dag for å ha en sjanse.

Ruud tror slett ikke at tittelgrossisten Nadal er mett etter en lang sesong.

– Han har mye å spille for han også. Jeg har skjønt at dersom han vinner denne turneringen, så kan han ende opp som verdensener for året. Det er klart det er en motivasjon for ham. Jeg er sikker på at han kommer til å være sulten som en ulv.

De to beste i hver gruppe går videre til semifinalen. I den andre puljen spiller Stefanos Tsitsipas, Danijl Medvedev, Andrej Rublev og Novak Djokovic.

