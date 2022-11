Søndagens direkte TV-sport

05.00: Motorsport, VM i superbike fra Indonesia. Tredje løp. (Eurosport 1)

06.00: Motorsport, Rally Japan i Nagoya fortsetter. (Eurosport N)

11.30: Tennis, ATP-turnering fra Torino. (Eurosport 1)

12.15: Skiskyting, sesongåpning på Sjusjøen, fellesstart:12,5 km kvinner. (NRK1)

13.00: Skøyter, verdenscup i Stavanger, 3. dag: Fellesstart semifinaler kvinner og menn fra 13.00, 1000 m kvinner 14.17, 1000 m menn 14.52, fellesstart finale kvinner 15.35 og menn 15.54. (3+)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (21. runde, siste før VM-pausen): Burnley – Blackburn fra Turf Moor. (Vsport1)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (17. runde, siste før VM- og vinterpausen): Nürnberg – Paderborn fra Max-Morlock-Stadiun. (Vsport2)

13.45: Snooker, UK Champinship. (Eurosport 1)

14.00: Fotball, dansk superliga menn (17. runde, siste før VM- og vinterpausen): AGF – FC København fra Ceres Park. (Vsport+)

14.00: Skiskyting, sesongåpning på Sjusjøen, fellesstart: 15 km menn. (NRK1)

14.30: Sandvolleyball, verdenstour elite i Uberlandia, Brasil: Kamp om 3.-plass og finale kvinner og menn. (Vsport3)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (16. runde, siste før VM-pausen): Brighton – Aston Villa fra Falmer Stadium. (Vsport Premier League)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (15. runde, siste før VM- og vinterpausen): Mainz – Eintracht Frankfurt fra MEWA Arena. (Vsport1)

15.35: Innebandy, VM-sluttspill menn i Sveits. Finale fra Winterthur. (TV2 Sport1)

16.05: Håndball, tysk Bundesliga menn (12. runde): THW Kiel – Göppingen. (Vsport+)

17.00: Fotball, Eliteserien menn (30. og siste runde): Rosenborg – Sarpsborg 08 fra Lerkendal stadion. (TV Norge), Vålerenga – Molde fra Intility arena. Dette var også seriestarten i april der Molde vant 1-0 på Aker stadion. Molde er for lengst vinner av seriegullet, mens VIF kan bli nummer 5, 6 eller 7. (Eurosport N), Kristiansund – Jerv, Lillestrøm – HamKam, Sandefjord – Haugesund, Strømsgodset – Bodø/Glimt, Tromsø – Aalesund, Viking – Odd. (Samlesending MAX, enkeltkamper på Eurosport Pluss).

17.00: Fotball, kvalifisering til Eliteserien menn, 3. runde: Start – Kongsvinger fra Sparebank Sør Arena. Vinneren her møter laget som blir tredje sist i Eliteseren over to kamper. (Eurosport 1)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (16. runde, siste før VM-pausen): Fulham – Manchester United fra Craven Cottage. (Vsport Premier League).

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (15. runde, siste før VM- og vinterpausen): Freiburg – Union Berlin fra Stade Europa-Park. (Vsport2)

18.00: Basketball, EM-kvalifisering menn, 2. runde, gruppe D (4. runde): Norge – Slovakia fra Bergen. (TV2 Sport2)

18.00: Sykling, ICI cuclecross fra Belgia. (TV2 Sport1)

18.30: Tennis, ATP-turnering fra Torino. (Eurosport 1)

19.00: Motorsport, Formel 1, Brasils Grand Prix i São Paulo, VM-runde 21 av 22. (Vsport1)

19.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (2 mill. dollar) i Belleair, Florida. (Vsport Golf)

19.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Philadelphia Flyers – Dallas Stars fra Wells Fargo Center. (Vsport+)

19.03: Golf, Houston Open (8,4 mill. dollar), PGA-turnering menn i Texas. Siste spilledag. (Eurosport N)

20.00: Dart, Grand Slam of Darts. (Vsport3)

22.00: Snooker, UK Championship. (Eurosport N)

22.00: Motorsport, NRX Phoenix, Nitro Rallycross fra Phoenix. Dag 3. (Vsport3)

00.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Minnesota Wild – San Jose Sharks fra Xcel Energy Center. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Arizona Coyotes fra Madison Square Garden. (Vsport2), Tampa Bay Lightning – Washington Capitals fra Amalie Arena. (Vsport+)

