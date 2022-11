Ruud spent foran ATP-sluttspillet: – Vil nok være sultne

Da kom nordmannen til semifinale før det ble exit for russiske Daniil Medvedev. I årets utgave starter han mot canadiske Felix Auger-Aliassime, amerikanske Taylor Fritz og idolet Rafael Nadal.

– Det blir spennende. Det er tre yngre spillere og «Rafa». Det er samme i den andre gruppen med Djokovic (Novak). Det er en OK gruppe. Vi har to som er her for første gang og som nok vil være sultne og klar for å få sin debut. Nadal som har spilt her mange ganger før vet hva det dreier seg om. En hyggelig gruppe å være i, sier Ruud til NTB foran turneringen.

– Jeg husker fortsatt matchpoenget mot Andrej (Rublev) som sendte meg til semifinalen. Jeg slo et serveess, og når jeg trener hjemme tenker jeg alltid på den serven. Jeg ser fram til å spille her igjen, fortsetter han.

Ruud starter turneringen mot Auger-Aliassime søndag ettermiddag.

Svak form

Selv om Ruud er høyt rangert i tennisen, kommer han inn i sluttspillet med svak form. Det har blitt tidlig exit i flere av de siste turneringene han har spilt, sist i åttedelsfinalen av Paris Masters sist uke.

Han kommer helt skadefri til Torino og håper han kan gjenta fjorårets bragd.

– Jeg er helt «fit for fight». I fjor kom jeg meg til semifinalen og håper jeg kan gjøre det igjen.

Flere store stjerner er ute av turneringen i Torino. Verdensener Carlos Alcaraz og Alexander Zverev trøbler begge med skader.

God bane

Ruud har slitt noe på raske hardcourt-baner denne sesongen, og enn så lenge passer banen i Torino ham bra.

– Førsteinntrykket er at det ikke er så raskt, som kanskje kan være en fordel. Det er tregere enn så lenge i år, men det kan hende det blir raskere utover i uken. Et fantastisk sted å spille, sier han.

Etter ATP-sluttspillet reiser Ruud på en oppvisningstour i Sør-Amerika sammen med nettopp Nadal.

– Det vil bli veldig gøy. En flott opplevelse. Vi skal spille fem kamper i fem forskjellige byer, sier Ruud.