Skadet Sadio Mané tatt ut i Senegals VM-tropp – håper på mirakler

Mané ble av L’Équipe og Bild onsdag meldt uaktuell for VM etter skaden. Men Manés klubb Bayern München har nøyd seg med å si at han er ikke kan spille denne helgen, men at han ellers utredes videre for skaden.

Landslagstrener Aliou Cissé presenterte VM-troppen i Dakar fredag. På den listen sto også Sadio Manés navn.

Senegal vil gjøre alt som er mulig for å få deres store stjerne klar til mesterskapet, som starter om en drøy uke. Fifas senegalesiske generalsekretær Fatma Samoura sier at de håper på mirakler. .

[ Slik spilles fotball-VM i Qatar ]

– Han (Mané) er nødt til å være der (i VM), sier Samoura til den franske radiostasjonen Europe1.

Kun 20 minutter var spilt da Mané måtte av banen i tirsdagens kamp i Bundesliga mot Werder Bremen. Det ble meldt at han trengte å bli røntgenundersøkt, og det blir nye tester i nær framtid.

Et eventuelt Mané-forfall vil være er et stort slag for Senegal og lagets sjanser i Qatar-mesterskapet.

Mané har spilt på landslaget siden 2012 og scoret 34 mål på 93 kamper.