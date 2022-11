Sen scoring felte Norge i privatlandskamp mot Frankrike

Dermed ble det knepent tap for Hege Riises mannskap i Spania.

– Jeg er veldig fornøyd med mye, men selvfølgelig er det kjipt å tape. Første omgang er jevn. Da står vi godt. Det blir litt tyngre i annen omgang, men vi står godt i mot. Da var det kjipt med målet på slutten, oppsummerte Riise til NRK.

– Jevnt over synes jeg vi framstår veldig solide, la hun til.

Landslagssjefen gledet seg over at elevene hennes fikk testet seg mot solid europeisk motstand.

– Det var en skikkelig god test, og jeg synes vi får til veldig mye, sa Riise.

Haug scoret igjen

Frankrike kom best ut av startblokkene da Sakina Karchaoui spilte Kadidiatou Diani alene med Aurora Mikalsen i Norge-målet. Diani var sikker som banken og sendte blåtrøyene i ledelsen etter 22 minutter.

Men det skulle ikke ta mer enn åtte minutter før Roma-spiller Sophie Romàn Haug fikk utlignet for Norge. Marit Bratberg Lund dro av en Frankrike-spiller på venstre kanten, før hun la ballen perfekt på pannebrasken til Haug, som headet inn utligningen.

Det ble også omgangens siste mål, som gjorde at lagene kunne gå i garderoben på stillingen 1-1.

Lenge mellom sjansene

Annen omgang ble langt mer sjansefattig, og det tok lang tid før de få oppmøtte publikummerne på Estadi Olímpic Camilo Cano i Alicante fikk se et nytt mål.

Det kom først i det 83. spilleminutt da Viviane Asseyi headet inn vinnermålet på en corner. Kenza Dali slo hjørnesparket.

Dermed gikk Hege Riise på sitt andre tap som landslagssjef etter at hun tok over i august.

Stort skadefravær

Landslagssjefen må klare seg uten flere av sine største stjernen denne landslagssamlingen.

Caroline Graham Hansen har pause fra landslaget, mens Ada Hegerberg og Maren Mjelde heller ikke en del av landslagstroppen denne måneden på grunn av skadetrøbbel.

Tirsdag 15. november skal de norske landslagsjentene ut i ny kamp igjen. Da skal de prøve å revansjere det smertefulle 0-8-tapet for England under sommerens fotball-EM.

Riise tok over som landslagssjef etter fiaskomesterskapet i England i sommer. Siden hun tok over etter Martin Sjögren står landslaget med tre seirer og to tap.

---

Kampfakta

Privatlandskamp fotball kvinner i Spania fredag:

Norge – Frankrike 1-2 (1-1)

Estadi Olímpic Camilo Cano i Alicante: 412 tilskuere

Mål: 0-1 Kadidiatou Diani (21), 1-1 Sophie Román Haug (30), 1-2 Viviane Asseyi (82).

Dommer: Ainara Andrea Acevedo Dudley, Spania.

Gult kort: Guro Reiten, Norge.

Norge (4-3-3): Aurora Mikalsen – Thea Bjelde (Ingrid Syrstad Engen fra 62.), Guro Bergsvand, Mathilde Harviken, Marit Bratberg Lund (Sara Hørte fra 83.) – Frida Maanum, Anja Sønstevold, Guro Reiten (Lisa Naalsund fra 63.) – Amalie Eikeland (Emilie Haavi fra 63.), Sophie Román Haug (Karina Sævik fra 83.), Julie Blakstad (Anna Jøsendal fra 90.).

Frankrike (4-3-3): Pauline Peyraud-Magnin – Ève Périsset, Élisa de Almeida, Wendie Renard, Sakina Karchaoui – Kenza Dali, Ella Palis, Grace Geyoro (Sandie Toletti fra 65.) – Kadidiatou Diani, Clara Matéo (Viviane Asseyi fra 65.), Delphine Cascarino (Lindsey Thomas fra 75.).

---