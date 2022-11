Frankrikes fotballpresident sier nei til regnbue-kapteinsbind under Qatar-VM

I september gikk ti europeiske fotballnasjoner sammen om en kampanje der målet var å ta et felles standpunkt rundt diskriminering. Et av tiltakene var at landslagskapteinene skulle utstyres med regnbuefargede kapteinsbind under det kommende VM-sluttspillet.

Skal diskutere med kapteinen

Nederland, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, Sveits, England og Wales stilte seg alle bak initiativet.

Nå synes imidlertid ikke den franske fotballpresidenten å være like sikker på at hans forbund skal være med på grepet med spesiallagde kapteinsbind under VM.

Til avisen L'Equipe sier Noel Le Grat at han skal diskutere saken med landslagskaptein Hugo Lloris. Samtidig innrømmer fotballtoppen at han helst ser at målvakten dropper regnbuefargene.

– Vi skal diskutere det. Men jeg vil helst at (Lloris) ikke gjør det. Vi skal spille i et land som vi må respektere. Men hvis vi må bruke det, vil vi bruke det, sier Le Grat.

Omstridt VM

– Det er ikke det at jeg ikke er for dette kapteinsbindet, men noen ganger tror jeg at vi ønsker å lære opp andre så mye at vi også bør se på hva som skjer i vårt eget land, legger han til.

Valget av Qatar som vertskap for fotball-VM er kritisert fra flere hold. Golfstaten har fått omfattende kritikk for sin behandling av migrantarbeidere og forholdet til menneskerettigheter. Det er også rettet oppmerksomhet mot behandlingen av personer tilknyttet LHBT+-miljøet.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) sendte nylig et brev til alle deltakernasjonene der de oppfordret dem til å «fokusere på fotball» under turneringen som starter 20. november.