Variabelt fra «Tutta» i golfcomebacket

Fire birdier, fem bogeyer og resten på par ble Pettersens fasit. Det ga en 73-runde i Jeddah. Konkurransen er hennes første på toppnivå siden hun la opp etter å ha sikret Europa seieren i Solheim Cup i 2019.

«Tutta» gikk første halvdel av runden fra hull 10 til 18. Der kom det to bogeyer med noen hulls mellomrom og senere to strake birdier. På den siste halvdelen fikk Pettersen det noe tøffere med tre bogeyer fra tredje til sjette hull.

Hun er på en foreløpig delt 64.-plass. Hele fem spillere har førsteplassen på deling, og de topper fem slag under par.

Pettersen gjør en gjesteopptreden på europatouren for å bli kjent med spillerne og dagens golfmiljø foran neste års Solheim Cup. Der skal hun være Europas kaptein.

Marianne Skarpnord ligger best an av de norske. Hun er ett slag under par og på delt 33.-plass, mens Madelene Stavnar ligger likt med «Tutta». Karoline Lund stoppet på +5 og har få spillere bak seg på resultatlistene.

Turneringen i Saudi-Arabia er også en lagkonkurranse. Det spilles runder fredag, lørdag og søndag.